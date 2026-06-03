Aziz Yıldırım: Bir kulüp başkanı federasyona şampiyon olmamız lazım demiş

Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi sarı-lacivertlilerin gündemi bir hayli yoğun.

Sarı-lacivertli kulübün başkan adayı olan Aziz Yıldırım, TV100 ekranlarında açıklamalarda bulundu.

"FEDERASYON BAŞKANINA BİZİM ŞAMPİYON OLMAMIZ LAZIM DEMİŞ"

Yıldırım'dan ezeli rakipleri Galatasaray'a Dursun Özbek ve İbrahim Hacıosmanoğlu arasında yapılan görüşmeyle ilgili gönderme geldi.

Aziz Yıldırım'ın konuyla ilgili sözleri şöyle:

“"Bir kulüp başkanı federasyon başkanına gidip, 'Bizim şampiyon olmamız lazım' demiş. Böyle bir şey olamaz ya! Geçmişte bana da 'Sen sakin ol, biz her türlü yardımı yapacağız' dediler, kabul etmedik."”

HACIOSMANOĞLU-ÖZBEK GÖRÜŞMESİYLE İLGİLİ İDDİAYA SORUŞTURMA

Öte yandan ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında geçtiği öne sürülen görüşmeye dair bir iddia ortaya atmıştı.

Toroğlu, Özbek'in Hacıosmanoğlu'ndan şampiyonluk için destek istediğini öne sürmüştü.

Toroğlu konuyla ilgili, "Dursun Özbek, federasyon başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile tartıştığında ‘Sakın aramızda konuşulanı açıklama’ dedi. Ben onu şöyle duydum, doğru mu bilmiyorum. Dursun Başkan'ın, federasyon başkanına ‘Biz bu sene şampiyon olmaya mecburuz, durum çok kötü, içeriden de baskı var, bize yardım ol, destek çık’ gibi bir cümle sarf ettiği söyleniyor. İnşallah doğru değildir." iddiasında bulunmuştu.

Daha sonra ise Toroğlu hakkında, Türk futbolunu ilgilendiren açıklamaları gerekçesiyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatılmıştı ve ünlü ismin 3 yıla kadar hapsi istenmişti.