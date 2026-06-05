Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi'ye: Gerçeklerle yaşasın

Fenerbahçe'de başkanlık yarışı tüm hızıyla sürüyor.

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasında geçecek olan başkanlık seçimi öncesi iki taraftan da açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, AA Spor Masası'na konuk oldu ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, rakibi Hakan Safi'nin seçim vaatleri olarak duyurduğu transferlere değindi.

"MERİH'İ AÇIKLIYOR, SATMAYACAĞIZ DİYORLAR"

Merih Demiral duyurusu sonrası yaşananlara tepki gösteren Yıldırım şunları söyledi:

“"Atmosfer gayet iyi. İki taraf da Fenerbahçe içinden çıkan insanlar, yabancı insanlarla yarışmıyoruz. Gelecekle ilgili düşüncelerimizi aktarmaya çalışıyoruz ama karşı tarafta hayaller var! Bir oyuncuyu söylüyorlar, oyuncu ya da kulübü tarafından yalanlanıyor. Bunlar kulübe zarar veriyor. Biz öyle bir şey yapmıyoruz. İki santrfor dedik ama isim vermedik. Onlarla da son aşamaya geldik. Burada önemli olan Fenerbahçe'nin zarar görmemesi."”

"OYUN OYNANIYOR, BÖYLE OLMAMALI"

“"Merih'i açıklıyor, federasyon başkanı, iş mi bu diyor. Suudi Arabistan kulübü 2029'a kadar satmayacağız diyor. Bir oyunlar oynanıyor, böyle olmamalı! Fenerbahçe, gerçeklerle hayalleri ayırsın. Gerçeklerle yaşamamız lazım. Bir televizyon programında Mbappe'yi alıyorum dedim. Böyle hayaller kuracaksak, gerçekleri göremeyiz."”

"GERÇEKLERLE HAYALLERİ AYIRALIM"

“"Gerçeklerle hayalleri ayıralım. Gerçekler nedir, Fenerbahçe'yi kaliteli hale getireceğiz. Şu anda iyiler ama eksik bölgeleri var. Buralara takviye yapacağız. 2 santrfor alacağız. Diğerleri için de çalışılıyor. Seçildikten sonra bunları ciddi olarak değerlendireceğiz. 20-25 Haziran civarı biz çok oyuncuyu transfer etmiş olacağız.”

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, geçtiğimiz günlerde Luis Suarez'in ardından Merih Demiral ile de anlaşma sağladıklarını açıklamıştı.



Hakan Safi'nin sözlerinin ardından Al-Ahli'nin sosyal medya hesabından Merih Demiral paylaşımı yapması dikkat çekmişti.

Kulüp paylaşımında milli futbolcu için, "Al Ahli DNA'sı damarlarında akıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kulüp kaynaklarının açıklamasında, "Merih Demiral ile kısa süre önce yeni sözleşme imzaladık ve kontratını 2029 yılına kadar uzattık. Önümüzdeki dönemde ayrılması planlanmıyor. Transferiyle ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor" denildiği belirtilmişti.