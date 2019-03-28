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BAE'li Enver Gargaş'tan tek devlet çağrısı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Gargaş, Araplara İsrail ile diyalog çağrısı yaparken Fİlistinlilere de tek devlet çatısı altında toplanma mesajı verdi.

Haber Merkezi | 28.03.2019 - 21:58..
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BAE'li Enver Gargaş'tan tek devlet çağrısı

Körfez ülkelerinin İsrail ile yakınlaşma yarışı, ahlaksız bir birlikteliğe döküldü. İş birliği konularında ılımlı adımlar atan Birleşik Arap Emirlikleri, bu sefer de Filistin'i yok saydı.

BAE'nin Türkiye karşıtı Dışişleri'nden sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Filistinlilere "İsrail çatısı altında tek devlet" çağrısında bulundu.

BAE'li Enver Gargaş'tan tek devlet çağrısı

İSRAİL İLE DİYALOG

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ndeki işgali 'İsrail'in egemenliğini tanımaya' çeviren kararnameyi imzalamasına tüm dünyadan tepki yağarken, BAE'nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Muhammed Gargaş Arap alemini İsrail açılımına çağırdı.

TEK DEVLETLİ ÇÖZÜM

Gargaş'ın İsrail yanlısı tavırları bunlarla da sınırlı değil. Filistin'in işgal altındaki topraklarını yok sayan Gargaş, iki devletli çözümün artık gerçekleşme ihtimalinin bulunmadığını, tek devletli çözüm için Filistinlilere uyum sağlama mesajı verdi.

Bu konuşmanın şimdilik marjinal düzeyde olduğunu ama bu durumun değişeceğini söyleyen Gargaş "İki devletli çözüm artık uygulanabilir değildir, geriye kalan küçük parçada Filistin devleti kurmanın pratikte uygulanabilirliği, geçerliliği yoktur" dedi.

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