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Bafra'da mahalle sakinleri silah sesleriyle uyandı

Bir magandanın havaya ateş etiği silah sesleri mahalleliyi korkuttu.

İHA | 20.09.2019 - 06:20..
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Samsun’un Bafra ilçesinde gece 00.10’da Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak’ta maganda dehşeti meydana geldi.

8 EL ATEŞ ETTİ

Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişilerce silahla havaya 8 el ateş edildi. Olayı gerçekleştiren magandalar otomobille olay yerinden kaçtı.

Açılan ateş sonucunda kurşunlar sokağın iki tarafında bulunan iş yerlerine veya apartmanlara isabet etmedi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şahıs veya şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Bafra'da mahalle sakinleri silah sesleriyle uyandı

Bafra'da mahalle sakinleri silah sesleriyle uyandı

Bafra'da mahalle sakinleri silah sesleriyle uyandı

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