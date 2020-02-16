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Bağcılar'da minare tepesinde önlemsiz çalışma

Biri çocuk, 4 kişinin bir cami minaresi ve kubbesinde güvenlik önlemi almadan çalışmaları kameralara yansıdı.

DHA | 16.02.2020 - 11:08..
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İstanbul'un Bağcılar ilçesi Merkez Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde bulunan Necattin Camii'nin minaresi ve kubbesinde yapılan tadilat çalışmalarında, insan hayatını hiçe sayan ihmaller zinciri yürekleri ağızlara getirdi.

HİÇBİR TEDBİR ALMADILAR

Minarenin ve kubbenin tadilatını yapan biri çocuk 4 kişinin emniyet kemeri ve baret gibi hiçbir tedbir almadan çalıştığı görüldü.

Bağcılar'da minare tepesinde tehlikeli çalışma İZLE

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİLER

İşçiler düzgün bir iskele sistemi dahi kurulmadan, sadece minarenin şerefesine dikilen birkaç boru parçasına tutunarak çalıştı. Yerden metrelerce yükseklikte kendi hayatlarını hiçe sayarak çalışan işçilerin cep telefonları ile hatıra fotoğrafı çektikleri de görüldü.

Bağcılar'da minare tepesinde önlemsiz çalışma

Bağcılar'da minare tepesinde önlemsiz çalışma

Bağcılar'da minare tepesinde önlemsiz çalışma

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