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Bağcılar'da sahte içki operasyonu

Depoya düzenlenen baskında sahte içki ürettiği belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

DHA | 23.09.2019 - 21:45..
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üreten kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Bağcılar'da metil alkol temin eden şüphelilerin kullandığı bir depoyu belirleyen polis ekipleri, depoya giriş çıkış yapan şüphelileri takibe aldı.

DEPOYA BASKIN

Polis ekipleri Mahmutbey Mahallesi Aydın Sokak'ta bulunan  depoya bugün baskın düzenledi. Ekipler depoda bulunan 1 kişiyi yakalayarak gözaltına alırken, yapılan aramalarda çeşitli tank ve bidonlarda yaklaşık 5 ton metil alkol ele geçirildi.

Bağcılar'da sahte içki operasyonu

Bağcılar'da sahte içki operasyonu

Bağcılar'da sahte içki operasyonu

Bağcılar'da sahte içki operasyonu

Bağcılar'da sahte içki operasyonu

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