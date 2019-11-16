taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7428
Euro
6.3503
Altın
1466.93
Borsa
105379.71
Gram Altın
270.869
Bitcoin
48622.57

Bağdadi'nin 4 akrabası yakalandı

ABD tarafından öldürülen terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin 4 akrabası yapılan operasyonla gözaltına alındı.

AA | 16.11.2019 - 04:23..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kırşehir merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.

25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, örgütün elebaşı Bağdadi'nin yakın akrabalarından, Kırşehir'de 11, Samsun'da 5, Ordu'da 3 ve Şanlıurfa'da 6 şüpheli gözaltına alındı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Kırşehir Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 4 zanlı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Suça sürüklenen 2 çocuk ile 19 şüpheli ise geri gönderme merkezine ulaştırılmak üzere Kırşehir Valiliğine teslim edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Putin Türkiye'ye geliyor

Putin Türkiye'ye geliyor

28
Cami enkazı altında kalan mühendis vefat etti

Cami enkazı altında kalan mühendis vefat etti

32
Polis kaçan otomobilin kaputunda sürüklendi

Polis kaçan otomobilin kaputunda sürüklendi

20
Kütahya'da kavgayı ayıran polislere ateş edildi

Kütahya'da kavgayı ayıran polislere ateş edildi

5
Mardin'de iki araç kafa kafaya çarpıştı

Mardin'de iki araç kafa kafaya çarpıştı

1
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu

1
Ankara'da iki kişi aracın çarpmasından kıl payı kurtuldu

Ankara'da iki kişi aracın çarpmasından kıl payı kurtuldu

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir