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Bahamalarda dalış yapan sporcuya köpek balığı saldırdı

Bahamalar'da dalış sporu yapan ve balık yakalamak isteyen sporculardan biri, arkadan yaklaşan köpek balığının saldırısına uğradı.

Haber Merkezi | 27.11.2018 - 12:07..
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Bahamalar'da güzel bir tatil geçirmek için dalış yapmak isteyen sporcular hiç beklemedikleri bir saldırıyla karşılaştılar.

Bahamalarda dalış yapan sporcuya köpek balığı saldırdı

KÖPEK BALIĞI SPORCUNUN KAFASINA SALDIRDI

Dalış yapan sporculardan birine, arkadan bir köpek balığı yaklaştı. 28 yaşındaki sporcuya yaklaşan köpek balığı direkt olarak sporcunun kafasına saldırdı.

Bahamalarda dalış yapan sporcuya köpek balığı saldırdı ViDEO

Bahamalarda dalış yapan sporcuya köpek balığı saldırdı

SPORCU KANLAR İÇİNDE KALDI

Köpek balığı saldırısını atlatan adam, şans eseri olaydan çok fazla yara almadan kurtuldu. Ensesinden yara alan adam kanlar içinde kaldı.

Bahamalarda dalış yapan sporcuya köpek balığı saldırdı

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