Bahamalar'da güzel bir tatil geçirmek için dalış yapmak isteyen sporcular hiç beklemedikleri bir saldırıyla karşılaştılar.
KÖPEK BALIĞI SPORCUNUN KAFASINA SALDIRDI
Dalış yapan sporculardan birine, arkadan bir köpek balığı yaklaştı. 28 yaşındaki sporcuya yaklaşan köpek balığı direkt olarak sporcunun kafasına saldırdı.
Bahamalarda dalış yapan sporcuya köpek balığı saldırdı ViDEO
SPORCU KANLAR İÇİNDE KALDI
Köpek balığı saldırısını atlatan adam, şans eseri olaydan çok fazla yara almadan kurtuldu. Ensesinden yara alan adam kanlar içinde kaldı.