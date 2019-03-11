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Bahçeli: Ezanı protesto etmek ahlaksızlıktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İstiklal Caddesi’nde ezan okunduğu sırada gerçekleşen ıslıklamayla ilgili çok sert açıklamalarda bulundu.

AA | 11.03.2019 - 17:23..
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Bahçeli: Ezanı protesto etmek ahlaksızlıktır

Bahçeli, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, MHP Etimesgut Seçim Ofisi'nin açılışında halka hitap etti. Bahçeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ezan sırasında yapılan ıslıklama ile ilgili de çok sert açıklamalar yaptı.

“BU AHLAKSIZLIK, DENSİZLİKTİR”

Devlet Bahçeli konuyla ilgili olarak, "8 Mart akşamı Taksim'de bir grup, ezan okunurken ıslık çalmış. Yani ezandan rahatsız olmuşlar, akıllarınca protesto etmişler. Bu densizliktir, bu ahlaksızlıktır, bu vandallıktır, bu arsızlıktır. Büyük vatan şairimiz Akif, İstiklal Marşı'nda ne diyordu, 'Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli / Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli / Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli / Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli'. Ezanı ıslıklamak küfrü alkışlamaktır, batılı selamlamaktır, iblise selam durmaktır, mukaddesat ve millete ihanettir. Peki bu ihanete CHP'den ve İP'ten tepki geldi mi? HDP'den itiraz yükseldi mi? Bunlar zillettir, doğru konuşmazlar, doğru düşünmezler, haktan ve hakikatten yana durmazlar. Bu namertler bilsinler ki, ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, Türkiye asla bölünmeyecek." dedi.

Bahçeli: Ezanı protesto etmek ahlaksızlıktır

Bahçeli: Ezanı protesto etmek ahlaksızlıktır

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