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Bahçeli ile Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de karşılaştı

Kemal Kılıçdaroğlu ile Devlet Bahçeli Anıtkabir'deki törende karşılaşıp birbirleriyle tokalaştılar.

AA & Ensonhaber | 23.04.2019 - 19:54..
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Bahçeli ile Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de karşılaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Çubuk'ta yaşadığı saldırıdan sonra siyasi parti liderlerinin demeçleri gündem oluşturdu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, "O adama yumruk attıracak kadar ne yaptın sen Kılıçdaroğlu” demesi iki parti liderinin birbirleriyle karşılaştığında birbirlerine nasıl davranacakları merak ediliyordu.

TOKALAŞTILAR AMA KONUŞMADILAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’deki töreni katıldı. İki parti lideri beraberindeki heyetle karşılaştılar.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli ile tokalaştı ancak her iki lider de herhangi bir konuşma yapmadı.

Bahçeli ile Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de karşılaştı VİDEO

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