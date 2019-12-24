Bahçeli: Kanal İstanbul’a karşı çıkan şuursuzdur

İktidar ve muhalefet arasında tartışmalara neden olan Kanal İstanbul projesi hakkında, geçmişte yaptığı açıklamalar üzerinden eleştirilen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuya ilişkin yazılı bir açıklama paylaştı.

Bahçeli'nin açıklamasından satır başları şöyle;

''KUTUPLAŞMADAN BESLENİYORLAR''

Türkiye'nin bir yandan ağırlaşan bölgesel ve küresel ablukayı kırmak için yoğun bir mücadele halinde olduğunu, diğer yandan ise maksatlı biçimde tırmandırılan iç siyasi çekişmelerle meşgul edildiğini aktaran Bahçeli, "Kutuplaşmadan beslenenler, karanlıktan geçinenler, kavga ve karışıklıktan ümitlenenler devrede ve dolaşımdadır. Kara ve deniz sınırlarımızın mücavir bölgelerinden kaynaklanan tehditlere cesaretle karşı koyan, misliyle cevap veren, bunun yanında sağlam duruş gösteren Türkiye, sahte ve sanal gündemlerle oyalanmaktadır"

''İFTİRA YARIŞINA GİRDİLER''

''Milliyetçi Hareket Partisi’nin geçmişte Kanal İstanbul Projesi’yle ilgili eleştirileri, çekinceleri, ikazları yeri ve zamanı geldikçe yapılmış ve milletimizle paylaşılmıştır"

''Geldiğimiz bu aşamada, demokrasi kültürünü özümseyememiş ilkel ve iradesiz siyaset temsilcileri yeni bir şey sunmadıkları gibi siyasi rakiplerinin verdikleri sözleri, hedefledikleri projeleri çarpıtmaktan haz duyacak kadar basit ve zavallı bir hale gömülmüşlerdir.''

''Aynı kategorik itirazları hızlı tren, üçüncü köprü, üçüncü havalimanı, Marmaray, Avrasya Tüneli, Osman Gazi Köprüsü’nün proje ve yapım aşamalarında da gösteren CHP ve yedekleri Kanal İstanbul Projesi’ni aşağılamak ve aşındırmak için adeta iftira yarışına girmişlerdir.''

''SORUMSUZLUK ÖRNEĞİDİR''

''Söz konusu projeye 'ucube, cinayet ve ihanet' projesi diyen CHP yönetiminin hal-i pürmelali içler acısı, yürek yaralayıcıdır. Kanal İstanbul Projesi’yle ilgili isabetli ve tevsik edilmiş eleştiri ve teklifleri muhataplarıyla veya kamuoyuyla paylaşmak varken, 'Yapamazsınız, herkes hayır diyor, iktidar olursak para vermeyiz, projeyi iptal ederiz' demek sorumsuzluk örneğidir.''

''Kaldı ki CHP’nin iktidara geliyoruz iddiaları da uyduruk ve sakil bir hayaldir. Türk milleti bozuk, bozguncu, milli ve manevi değerlerle kavgalı, dahası imha ve iflas mümessili CHP’ye iktidar ruhsatını asla ve kat’a vermeyecektir. Arayışlar boşuna, hevesler beyhudedir.''

"AMAÇSIZ SİYASET AHLAKSIZ TEŞEBBÜSLERE MÜSAİTTİR''

"Geçmişte, 'Üçüncü köprüye ne gerek var?' diyen, üçüncü havalimanını eleştiri yağmuruna tutan Sayın Kılıçdaroğlu, yapılan yol, köprü, tünel ve havalimanlarını kullanımdan imtina ederse bu elbette kendi bileceği bir şeydir. Paralel emellere meraklı olan CHP Genel Başkanı’nın paralel kanallar açıp, parabol yollar yapıp, paramiliter düşler kurmasının önünde de hiçbir mani hal yoktur. Amaçsız siyaset ahlaksız teşebbüslere münhal ve müsaittir. CHP’nin durumu da aynen budur. Kanal İstanbul Projesi’yle ilgili referandum çağrıları ise hezeyandır. Bir siyasi partinin seçimden önce vaatlerini sıralayıp iktidara geldikten sonra sözünü tutması milli iradeye saygının gereği, demokrasiye bağlılığın neticesidir. CHP’nin bunu anlaması oldukça zor ve zahmetlidir"