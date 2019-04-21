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Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na neden cenazeye gittin

MHP lideri Devlet Bahçeli, şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'yüzde 9 oy aldığın yere neden gidiyorsun' diye seslendi.

Haber Merkezi | 21.04.2019 - 20:30..
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Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na neden cenazeye gittin

Dün Hakkari'de şehit düşen 4 askerden biri olan Yener Kırıkcı'nın cenazesi Ankara Çubuk'ta kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenaze töreninde saldırıya uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de açıklama yaptı.

"ORADA NE İŞİN VAR"

Bahçeli, şehidin memleketinde AK Parti-MHP ittifakının 1260 oyla yüzde 73.30, CHP-İP ittifakının ise 169 oyla yüzde 9.83 oy aldığını belirtip şunları söyledi: "Biz Ankara’ya dönüş sırasında arkadaşlarımız bize telefonla bildirdiler. Cenaze namazında böyle bir olay oldu dediler. Ben Ankara il başkanımıza ‘Akkuzulu Mahallesinin durumun öğren bakalım ‘dedim. Takip ettiğim yol bu. Oradaki potansiyeli gördükten sonra tahrike teşvike bir takım bir kavgaya çatışmaya müsait mi değil mi? Yüzde 9.83 oy aldığın yere hala mahkemede aklanmamış paklanmamış bir belediye başkanı ile gidiyorsun. O bölgede ne işin var senin? İki gün sonra taziye evine gitsen acısının hafiflediği bir ortamda başsağlığı dilesen ne olur. Ankara’nın dışında hangi cenaze törenlerine bu kadar iştahla katıldın. Bunların sorularını bu millet sormalı. Özellikle de bugün sosyal medyada yer alan her zaman da söylüyorum ama köşe yazarı ve aydın zümre biraz ihtiyatlı olmalı."

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