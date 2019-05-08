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Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Sana çoktan kapak oldu

CHP Grup Toplantısı'nda "Bu da Bahçeli'ye kapak olsun" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap veren Bahçeli, "Kapak resmi sevilerek alınan kitap gibisin, dışın hoş gibi duruşun loş gibi için bomboş." dedi

Haber Merkezi | 08.05.2019 - 11:43..
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Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Sana çoktan kapak oldu

MHP Grup Toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ekrem İmamoğlu'nun İBB binasına T.C. ibrasini koydu, bu da Bahçeli'ye kapak olsun" demesine cevap verdi.

"SEVSİNLER SENİN KAPAĞINI"

Bahçeli, "CHP Genel Başkanı dünkü konuşmasını bir yerinde Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tabelasına Türkiye Cumhuriyeti'ni ekletmiş bunu da bana kapak olduğunu söylemiştir.

"SANA ÇOKTAN KAPAK OLDU"

Sevsinler senin kapağını. Aferin çok güzel laf etti. Boynuna beraat belgesi asarsın artık. Sayın Kılıçdaroğlu bilesin ki kaynayan kazan kapak tutmaz, gazozuna oyun olmaz şayet oynamaya kalkarsan aklın başından gider. Sana çoktan kapak oldu da ya duymadın, ya da duyurmadılar. Geçmiş olsun.

"İÇİN BOMBOŞ"

Laf dedi döndü kasnak, söz söyledi buna eski çamlar, bardak. Sayın Kılıçdaroğlu, kapak resmi sevilerek alınan kitap gibisin, dışın hoş gibi duruşun loş gibi için bomboş." dedi.

"GÜL, AK PARTİ'YE VEFASIZLIK YAPIYOR"

Öte yandan Bahçeli, "Abdullah Gül'ün, Twitter'daki mesajını okudum. 367'yle ilgili olarak o dönemin başsavcısını da aynı çukura girmeleri inandırıcı değildir. 2 üzüntü yaşadığını söylemesi doğru değildir. AK Parti'ye vefasızlık yapıyor ama MHP'ye saygı duysun." ifadelerini kullandı

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