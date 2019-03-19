Bahçelievler’de silahlı saldırı

Olay saat 00:30 sıralarında, Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Yakut Sokak üzerinde meydana geldi. Saldırıya uğrayan şahıs, apartmana gireceği esnada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Mermilerin vücuduna isabet etmesi sonucu yaralanan şahıs, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahıs, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren saldırgan ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis, sokağa güvenlik şeridi çekerek sokağı çift yönlü araç ve yaya trafiğine kapattı. Olay yerinde bir süre inceleme yapan polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganı yakalamak çevrede operasyon başlattı.



