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Bakan Akar: Soçi mutabakatı planlandığı gibi gidiyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Soçi mutabakatı Gayet normal, planlandığı gibi gidiyor" diye konuştu.

İHA | 26.10.2019 - 09:07..
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Bakan Akar: Soçi mutabakatı planlandığı gibi gidiyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Akar'ın konuşmasından satır başları;

Akar, "150 saat, 29 Ekim 18.00'de bitiyor. O zamana kadar olayları yakından takip ediyoruz. Sonraki durumu tekrar değerlendirip gereğini yapacağız.

Soçi mutabakatı Gayet normal, planlandığı gibi gidiyor.

Etnik temizlik bu kadar kolay kullanılacak bir laf değil. Gerçekle hiç alakası olmayan şekilde bunların konuşulması, yazılması ahlaki değil.

Barış Pınarı Harekatı'nda Herhangi bir şekilde insan hakları ihlali, kimyasal silah gibi insanlık dışı uygulamalar asla söz konusu değil." diye konuştu.

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