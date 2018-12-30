Bakan Berat Albayrak'ın Binali Yıldırım yorumu

Binali Yıldırım: Bu şehre daha çok hizmet borcum var

1 Türkiye'de 2018 böyle geçti 2018'de Zeytin Dalı Harekatı'ndan seçimlere çok önemli olayları yaşadık.

2 Paris'te polis dayağı Sarı yeleklilerin eylemleri durma noktasına geldi ancak polis şiddeti devam ediyor. Polisler sokağa çıkan göstericilere dayak attı.

3 Ünlü yazarların takma isimleri Hangi yazarlar takma isim kullanarak eserler vermişti?

4 Türkçe için iki proje hayata geçirilecek Milli Eğitim Bakanlığınca Türkçenin korunması ve geliştirilmesi için yürütülen iki proje ile okul öncesinden lise 12. sınıfa kadar her sınıf düzeyinde söz varlığı gün yüzüne çıkartılacak.

5 Belçim Bilgin ve Yılmaz Erdoğan bir araya geldi Ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan ile eski eşi oyuncu Belçim Bilgin boşandıktan sonra bir araya geldi. Erdoğan ve Bilgin'in buluşmasında oğulları Rodin de yanlarındaydı.

6 İsrail Adalet Bakanı Netanyahu'ya rakip oluyor Erken seçime gidecek İsrail'de Netanyahu'nun ekibinin gözde bakanlarından olan Adalet Bakanı Ayalet Shaked, kendi partisini kurma kararı aldı.