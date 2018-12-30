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Bakan Berat Albayrak'ın Binali Yıldırım yorumu

AK Parti'nin İstanbul adayı TBMM Başkanı Binali Yıldırım oldu. Bakan Berat Albayrak, "İstanbul'a yakışan aday" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi | 30.12.2018 - 09:29..
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Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi AK Parti'nin İstanbul adayı merakla bekleniyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul adayının Binali Yıldırım olduğunu duyurdu.

"İSTANBUL'A YAKIŞAN ADAY"

Adaylık açıklamasının ardından Twitter hesabından bir değerlendirme yapan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; "İstanbul'a yakışan aday, Türkiye'nin tarihinde büyük devlet ve siyaset adamlığı ortaya koymuş Sayın Binali Yıldırım başta olmak üzere tüm ilçe başkan adaylarımıza 31 Mart seçimlerinde muvaffakiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Berat Albayrak'ın Binali Yıldırım yorumu

Bakan Berat Albayrak'ın Binali Yıldırım yorumu

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