Bakan Çavuşoğlu AB'ye mültecileri hatırlattı

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ilişkiler gerildi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama çalışmalarına son vermesini isteyen Avrupa Birliği, küstah bir şekilde Türkiye'ye yaptırım kararı aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu karara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oldukça net konuşan Bakan Çavuşoğlu, sert mesajlarla AB'ye ilk kez kapıların açılabileceğinin sinyalini verdi.

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan AB'ye yaptırım cevabı VİDEO

"GÖÇ KONUSUNDA BİZE GELECEKLER, KAÇARI YOK"

KKTC'nin hakkını kimseye yedirmeyeceklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği'nin bize ihtiyacı var. Onlar; göç konusu olsun, diğer konularda olsun mecburen bize gelecekler. Temasta bulanacaklar. Başka kaçarı yok. Bu aldıkları kararların uygulamasının da mümkün olmadıklarını kendileri de biliyor. Rum kesiminin ve Yunanistan'ın baskısıyla böyle afedersiniz kıytırıktan karar almak durumunda kaldılar. Gerçekten de böyle..." ifadelerini kullandı.