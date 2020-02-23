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Bakan Dönmez: Doğu Akdeniz'de hakkımızı yedirmeyiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin kararlılık vurgusu yaptı.

AA | 23.02.2020 - 09:49..
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'de devam eden hidrokarbon arama çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kayseri'de, bir otelde düzenlenen Mimar ve Mühendisler Grubu Kayseri Şubesi 12. Olağan Genel Kuruluna katılan Bakan Dönmez, Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama, araştırma faaliyetlerine devam ettiklerini, iki tane sismik gemileri olduğunu aktardı.

Bakan Dönmez: Doğu Akdeniz'de hakkımızı yedirmeyiz

ÜÇÜNCÜ GEMİNİN SATIN ALMA İŞLEMLERİ TAMAM

Dönmez, "Yetmez" diyerek üçüncü bir geminin satın alma işlemlerini bitirdiklerini ve onun da en kısa sürede Türkiye'de olacağını vurguladı.

Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden rahatsızlık duyanlar olduğuna işaret eden Bakan Dönmez, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Onlar bizim bu işi yapamayacağımıza inanıyorlar, yaptırmamak için de ellerinden gelen her türlü engeli gösteriyorlar. Bölge dışı güçleri ve aktörleri de devreye almak suretiyle bizim yolumuzu kesmeye çalışıyorlar. Öteden beri söylediğimiz bir şey var, 'Biz kararlıyız, kendi malımızı, hakkımızı kimseye yedirmeyiz.' Kimsenin de malında da mülkünde de gözümüz yok. Fakat Ada'da Rum yönetimi adeta Ada'nın tek başına söz sahibiymiş gibi söylem ve eylemler içerisinde. Kendilerine birçok defa bu tavrın, bu söylemlerin yanlış olduğunu hatırlattık. Orada yaşayan Türk soydaşlarımız var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adı altında bir devlet kurulmuş. Siz tanımıyorsunuz, biz tanıyoruz. Hadi tanımadınız ama Ada'nın yeraltı kaynaklarını hakkaniyet ölçüsünde adil bir şekilde paylaşılması teklifine niye hayır dediniz? Çünkü, yok varsayıyorlar. Biz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını sonuna kadar koruyacağız. Onların bize vermiş olduğu ruhsat alanlarında sondajlarımızı ve araştırmalarımızı yapıyoruz. Keza kendi sondajlarımızı, kendi bölgemizde Türkiye Petrollerine vermiş olduğu ruhsat alanlarında da bu aramalarımızı yapıyoruz."

Bakan Dönmez: Doğu Akdeniz'de hakkımızı yedirmeyiz


"VARSA BULACAĞIZ

Geçen yıl Libya ile deniz yetki alanları konusunda bir mutabakat zaptı imzaladıklarını anımsatan Dönmez, böylece orada arama ve sondaj faaliyeti yapmayı planlayan Yunanistan dahil birtakım ülkelerin de bu işi yapmalarını engellediklerini belirtti.

Uluslararası hukuka göre iki kıyıdaş ülke bir araya gelip kendi yetki alanlarını belirlediğinde, anlaşma kapsamında bu alanlarda kalan bölgelerde herkesin kendi bölgesinde bu faaliyetleri yapma hakkına sahip olduğuna dikkati çeken Dönmez, şunları kaydetti:

Bakan Dönmez: Doğu Akdeniz'de hakkımızı yedirmeyiz

"Özellikle bu bölgede yer alan ülkeler, başta Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan soydaşlarımız olmak üzere Libya'yı da bu denklemin dışında tutma çabaları içerisinde oldular. Bu oyunlarını da bozmuş olduk. 'Varsa bulacağız' diyoruz. Biz fiili duayla, sizler de inşallah kalbi duayla bu arzumuza, işimize katkı sağladığınızda inanıyorum ki en kısa süre içerisinde buradan da müjdeli haberler vereceğiz. Bunun arzusu içerisindeyiz. Biraz sabırlı olmak zorundayız. Bu işler çünkü zaman, vakit ve nakit gerektiren işler. Kendi imkanlarımız ve personelimiz ile bunu yürütüyoruz."

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