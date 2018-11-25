Bakan Fahrettin Koca sağlık gündemini değerlendirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca CNN Türk'te yayınlanan Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında sağlık gündemini değerlendirdi. Çalışma koşulları, sağlık personellerine yönelik şiddet ve şehir hastaneleri ile hastanelerin koşullarına ilişkin bir çok soruyu cevapladı.

Sağlık Bakanı: Devlet hasta garantisi vermedi ViDEO

ÇALIŞMA KOŞULLARI VE YIPRANMA PAYI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık sektörü çalışanları çalışma koşullarına ilişkin çalışma koşullarının iyileştirildiği ve yıpranma paylarının da göz önünde bulundurulduğunu açıkladı.

Bakan Koca "Sağlık çalışanlarının çok önemsediği yıpranma payı söz konusuydu. Son düzenlemeyle birlikte o da yürürlüğe girmiş oldu.Sağlık çalıaşanlarımızın çok önemli olduğunu, onların memnuniyetinin önemli olduğunu bilerek çalışmalarımızı yaptık." dedi.

ŞİDDETE SIFIR TOLERANS

Özellikle sağlık sektöründe doktorlara yönelik uygulanan şiddete de değinen Bakan Koca, "Şiddet konusu da çok önemli bir madde.Şiddet kabul edilemez bir durum. Şiddet konusuyla ilgili son 4 yılın istatisatiklerine baktığımızda günlük 10-11 fiziksel şiddet olduğu, sözlü şiddet bunun 3 katı kadar olduğu bir dönemdeyiz. Bu konuyla iligli bir düzenlemenin gerekliliğ gündemdeydi, bir düzenleme yapılması gerekiyordu." diyerek şiddetle mücadelenin peşini bırakmayacaklarını belirtti.

İdari önlemler kadar toplumsal bilinçlenmenin de önemli bir konu olduğuna değinen Bakan Koca "Temelde toplumsal bilinçlendirmenin olması gerektiği kaannatindeyim. Fiziksel şartların daha da düzeltili olması gerektiğini düşünüyorum. Çalışanlarımızın yorgunluğunu, yüklerinin azaltılması gerektiğini düşünüyorum. En son olarak asayiş tedbirinin devreye girmesi gerekebilir." dedi.

ŞİDDET UYGULAYAN SERBEST BIRAKILMAYACAK

Kamu çalışanına şiddet uygulayanların cezalandırılması noktasında da önemli çabaların sarfedildiğini belirten Bakan Koca, şiddet uygulayanların gözaltına alınıp karakolda serbest bırakılmaması için her türlü cezai işlemin uygulanacağını açıkldı.

Sağlık Bakanı "Herhangi bir şiddet olayında şikayete konu olmadan, yani kamu davası gibi yakalanması düşünülüyor. Eskiden yakalandığında serbest bırakılıyordu. Artık karakoldan serbest bırakılmayıp, mahkemeye sevkedilecek. Karakolda serbest bırakılamayacak." dedi.

Bakan Koca aynı zamanda bu idari cezaların para cezasıyla bırakılmaması adına faaliyetler yürütüldüğünü belirterek "Bizim sahada gördüğümüz konu cezaların ötelendiği, paraya çevrildiği olayları çok görüyoruz. Şimdilik bu konuda bir düzenleme yok. Ancak bu konuda adalet sisteminde genel bir düzenlemenin yapılması gerektiğ kanaatindeyim. Bu olayı da yer yer gündeme getirmeye çalışıyoruz." dedi.

DEVLET HASTANELERİNDE İYİLEŞME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanelerdeki kapasite artışı ile birlikte verilen hizmetin en üst seviyeye çekilmesi için çaba sarfedildiğini ve bu yönde çalışıldığını söyledi.

"Devlet hastanelerinde 107 bin yatak vardı. Bunların sadece 7 bini nitelikliydi. Hastanelerimizin ömrü ortalama 48 yıldı. Yani depreme dayanıklılık açısından ve hizmet açısından yeterli değildi. Bizim göreve geldiğimiz dönemde bu süre 17 yıla indi. 2023 yılında hastanelerimizin toplam yatak kapasitesi 150 bin olması ve tamamının nitelikli olması hedeflendi. Şehir hastanelerini bir hastane şehri gibi planlıyoruz." diyen Bakan Koca hedeflerinin bölgedeki en üst düzeyde hizmet vermek olduğunu belirtti.

ŞEHİR HASTANELERİ

Şehir Hastanelerinin üniversite hastane olacağını açıklayan Bakan, hastanelerin üniversitelerin kullanımına açık hale getirileceğini belirtti.

Sağlık Bakanı "Kanun tasarısında çok gündeme gelmedi. Bundan sonraki dönemde birden fazla üniversite ile işbirliği ile birlikte kullanım protokolü yapabiliyor olacak. Birçok markalaşmış ünversitelerimizle işbirliği yapabiliyor olacak. Şehir hastanelerini üniversiteler hastanesi haline getirecek yapıyı kurmuş olacağız. Özellikle üniversitelerle işbirliği içinde çalışılacak ve birlikte kullanım sağlanacak." dedi.

Bakan koca hastanelerdeki hasta garanti konusunun da yanlış değerlendirildiğini belirtti. "Şehir hastanelerinde hasta garantisi konusunda yanlış kanılar var. Buradan çok net ifade ediyorum. Şehir hastanelerinde ne Sağlık Bakanlığı ne de Hazine va Maliye Bakanlığı hiçbir şekilde borç üstlenim anlaşması imzalamamıştır. Şehir hastanelerinde muayene veya poliklinik hizmetlerin de ne de ameliyat doluluk oranında ne yatak doluluk oranında ne hasta sayısında herhangi bir garanti yoktur. Çok net bir şekilde ifade ediyorum." diyen koca böyle bir taahhüt bulunmadığının altını çizdi.

ARSA YALANI

"Şehir hastanelerinde arsaların firmalara ücretsiz verldiği iddiaları söz konusu değil. Yapılan sadece şu, üst kullanım hakkı 25 yıl için veriliyor. Mülkiyeti tamamen bizde. Süre sonunda bina ve içerisindekiler dahil herşeyiyle bize devredilecek. Peki olan nedir? Görüntüleme ve labaratuar hizmetlerinde ilk yüzde 70'e yüzde 40'a indirim alıyoruz."

ORGAN BAĞIŞI

"Kadavradan oranımız düşükken canlıdan bağışta dünya ortalamasının çok çok üzerindeyiz. Kadavra noktasında gelinen bir bilinçlendirme olmadığını görüyoruz. Bu konuda bir kampanya başlatarak, toplumsal bilinci oluşturmayı düşünüyoruz. Eylem planı şeklinde düşünüyoruz."

SAĞLIKTA TASARRUF VE İLAÇ

"Sağlıkta tasarrufu düşünmek istemiyoruz. Biz ancak israfta tasarrufu yapabiliriz. Özellikle ameliyetların yapılıp yapılmadığı konusu gündem oluyor. Geçen yıl 13,5 milyon ameliyat yapıldı. 2018'de ise yüzde 11 artışla 14,7 milyon civarında gerçekleşmiş olacağını öngörüyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar geniş sağlık sigortası yok. Tüm vatandaşlarını doğduğundan itibaren kapsayan tek ülkeyiz.Buna rağmen salık harcamalarımız da OECD ortalamasının çok altında."

"Bir diğer önemli konuda ilaç konusu. Ruhsatı olan her ilaç sigorta kapsamında... Ruhsatlı ilaçların hepsini mutlak olarak ödüyoruz. Bir şekilde literatürde, ve hekimin uygun gördüğü ilacı dışarıdan temin ederek ödüyoruz.MR ve tomografi başına görüntü sayısı OECD ortalamanın üzerinde. Bununla ilgili bir e-Nabız sistemimiz var. Bundan böyle e-Nabız'da hangi ekime gittiğimi, hangi tetkikleri yaptığımıza online olarak oluşabilmek mümkün."

TEK TİP SİGARA PAKETİ

"Türkiye'de tek tip sigara uygulaması devreye girecek. Tek tip, tek renk, logo yok ve ismi yüzde 5'i geçmeyecek. Üzerinde uyarıların olduğu bir kanun maddesiydi. Genel Kurul'dan geçti yakında yasalaşacak."

PERSONEL ALIMLARI DEVAM EDİYOR

"Biz ilaçta, ameliyat vb uygulamalar hiçbir sorun oluştumamak noktasında gayret içerisindeyiz. 44 bin adetten oluşan şehir hastanelerinin devreye girmesi dışında, 2023 yılına kadar olan süreçte sağlık yatırımlarını daha önce planladığı gibi devam ediyor olacak. Kamu özel işbirliği dışında 2023 yılına kadar ayrıca 14 bine yakın hastane inşaatımız tamamlanıyor olacak. Şehir hastaneleri 44 bine ilave olarak 14 bin yatak ilave gelecek. Bunlara paralel olarak. ilgili personel alımı devam ediyor olacak."

ÇOK KONUŞULAN KANUN TASLAĞI

"Sağlıkla ilgili kanun taslağı çok konuşuldu. Hiç konuşulmayan fakat bizim çok önemsediğimiz bir madde vardı. Kamu hastanelerinden 21 tanesi 21 üniversite ile birlikte kullanım protokolü var. İşbirliği ve birlikte kullanım şeklinde... Bunun dışında sağlık bilimleri üniversitemiz var. Bu üniversite ile 53 hastane birlikte hareket ediyor."

"Bundan sonraki süreçte, protkol imzaladığım üniversitelerimizin eğitimdeki katkısını da performansa bağlayan bir döneme geçiyoruz. En geç 3 ay içerisinde geçmek zorundayız. Genelde eğitim araştırma hastanelerinde, öğretim üyerlerine hasta baktırdığımız düşüncesi yaygın. Bundan sonra bu üniversitelerin öğretim personeli ile sözleşmeye bağlıyoruz."