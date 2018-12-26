Bakan Gül: Terör adına ağıt yakmasına şaşırmıyoruz

İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked, dünyaya terör örgütü YPG/PKK'yı koruma çağrısı yaparak ''Umarım uluslararası toplum, Erdoğan'ın Kürtleri katletmesini önler" demişti.

İsrailli mevkidaşına Twitter'dan yanıt veren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şu ifadeleri kullandı:

"FAZLASIYLA RAHATSIZ ETMİŞ"

''Türkiye’nin terörle mücadeledeki azim ve kararlılığı, hem sahada hem masa başında aldığı sonuçlar ve Cumhurbaşkanımızın haykırdığı hakikatler, yalnızca İsrail Başbakanı Netanyahu’yu değil, İsrail Adalet Bakanı’nı da fazlasıyla rahatsız etmiş.

Ne terör devleti İsrail’in YPG, PKK gibi terör örgütlerine destek fırsatını ganimet bilerek saldırmasına ne de İsrail Adalet Bakanı’nın terör adına ağıt yakmasına şaşırmıyoruz. Bizler bu coğrafyada zulüm, işgal ve terörün sonu gelene dek rahatsızlık vermeye devam edeceğiz.''