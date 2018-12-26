taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2891
Euro
6.0245
Altın
1275.12
Borsa
91058.78
Gram Altın
216.566

Bakan Gül: Terör adına ağıt yakmasına şaşırmıyoruz

Adalet Bakanı Gül, İsrail Adalet Bakanı'nın açıklamasına tepki göstererek, "Terör adına ağıt yakmasına şaşırmıyoruz" dedi.

Haber Merkezi | 26.12.2018 - 15:53..
  1. Haberler
  2. Politika
Whatsapp ile paylaş

İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked, dünyaya terör örgütü YPG/PKK'yı koruma çağrısı yaparak ''Umarım uluslararası toplum, Erdoğan'ın Kürtleri katletmesini önler" demişti.

İsrailli mevkidaşına Twitter'dan yanıt veren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şu ifadeleri kullandı:

"FAZLASIYLA RAHATSIZ ETMİŞ"

''Türkiye’nin terörle mücadeledeki azim ve kararlılığı, hem sahada hem masa başında aldığı sonuçlar ve Cumhurbaşkanımızın haykırdığı hakikatler, yalnızca İsrail Başbakanı Netanyahu’yu değil, İsrail Adalet Bakanı’nı da fazlasıyla rahatsız etmiş.

Ne terör devleti İsrail’in YPG, PKK gibi terör örgütlerine destek fırsatını ganimet bilerek saldırmasına ne de İsrail Adalet Bakanı’nın terör adına ağıt yakmasına şaşırmıyoruz. Bizler bu coğrafyada zulüm, işgal ve terörün sonu gelene dek rahatsızlık vermeye devam edeceğiz.''

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Memur ve memur emeklilerinin 2019 yılı zamlı maaşları

Memur ve memur emeklilerinin 2019 yılı zamlı maaşları

356
Devlet Bahçeli: Asıl sana yazık olmuş Metin Akpınar

Devlet Bahçeli: Asıl sana yazık olmuş Metin Akpınar

121
Binali Yıldırım'dan İstanbul adaylığı açıklaması

Binali Yıldırım'dan İstanbul adaylığı açıklaması

60
Yurt dışından getirilecek elektroniklere bandrol ücreti

Yurt dışından getirilecek elektroniklere bandrol ücreti

215
Bahçeli: Uğur Dündar'ın programı sulandı

Bahçeli: Uğur Dündar'ın programı sulandı

73
İsrail PKK'nın devlet kurmasını istiyor

İsrail PKK'nın devlet kurmasını istiyor

112
İZBAN'da grev 17. gününde

İZBAN'da grev 17. gününde

132
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir