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Bakan Kasapoğlu Galata Köprüsü'nde balıkçılarla buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galata Köprüsü'nde vatandaşlarla balık tuttu.

AA | 21.05.2019 - 15:44..
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'daki programlarına kısa bir ara vererek Galata Köprüsü'nde vatandaşlarla balık tutma keyfi yaşadı.

Sık sık İstanbul'u yürüyerek dolaşan Bakan Kasapoğlu, geçtiğimiz günlerde de iftar öncesi Eminönü'nde esnaf ziyaretlerinde bulunmuştu.

BALIK TUTMAYI DENEYİMLEDİ

Bakan Kasapoğlu, daha sonra yürüyüş yaptığı Galata Köprüsü'nde kendisini gören vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Köprünün müdavimi balık tutan vatandaşlarla ve seyyar satıcılarla sohbet eden Kasapoğlu'nun, oltayı eline alarak balık tutması renkli görüntüler oluşturdu.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vatandaşların fotoğraf çektirme isteğini de geri çevirmedi.

Bakan Kasapoğlu Galata Köprüsü'nde balıkçılarla buluştu

Bakan Kasapoğlu Galata Köprüsü'nde balıkçılarla buluştu

Bakan Kasapoğlu Galata Köprüsü'nde balıkçılarla buluştu

Bakan Kasapoğlu Galata Köprüsü'nde balıkçılarla buluştu

Bakan Kasapoğlu Galata Köprüsü'nde balıkçılarla buluştu

Bakan Kasapoğlu Galata Köprüsü'nde balıkçılarla buluştu

Bakan Kasapoğlu Galata Köprüsü'nde balıkçılarla buluştu

Bakan Kasapoğlu Galata Köprüsü'nde balıkçılarla buluştu

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