Bakan Ersoy'dan ucuz tatil önerisi

Meclis Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk turistlerin kendi ülkesinde neden daha pahalı tatil yaptığına yönelik gelen soruyu cevapladı.

Bakan Ersoy, yerli turistin erken rezervasyon yaparak daha ucuza tatil yapabileceğini söyledi.

"ERKEN REZERVASYONDA ALIRSANIZ..."

"Türk turistler pahalı mı konaklıyor? diye bir soru vardı" diyerek sözlerine başlayan Kültür ve Turizm Bakanı, "Uçak konusunu, fiyatlarını ve maliyetlerini de biliyorum. Türk misafirler özellikle iç hatlarda kesinlikle pahalı uçmuyor, hatta iç hattaki hava yollarının tamamına yakını sübvansiyeyle uçuruyor. Son dakika yani son dakika yapılan rezervasyonlarda onlarda kademeli fiyat politikası var, tüm dünyada böyle. Çok son dakikaya kalırsanız tabii ki ortalamanın üzerinde bir fiyatla satın alıyorsunuz ama normal vaktinde yani birkaç hafta önceden, hatta erken rezervasyonda alırsanız fiyatlar inanın bana, mil bazındaki Avrupa fiyatlarının dahi çok çok altında." ifadelerini kullandı.

"YERLİ TURİSTE TAVSİYEM"

Bakan Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü: "2016 ve 2017’de yaşanan olumsuzluklardan dolayı fiyatlar düşüktü. 2018 itibarıyla bir çıkış başladı. Ama benim tavsiyem yerli turistlerin 2019’da erken rezervasyondan yararlanması. Çünkü ortalama bir kurla hesap ediyor. Kur bazında fiyatlar arttığı için 2019’da fiyatlar çok pahalıymış gibi algılanabilir. Ama erken rezervasyondan yararlanılırsa yüzde 40, yüzde 50 tesisine göre değişen indirimler var, bu fiyat artışlarından da kısmen etkilenmemiş olacaklar."