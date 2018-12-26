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Bakan Mustafa Varank, AA'nın fotoğraflarını oyladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Ajansı'nın yılın fotoğrafları oylamasında "yaşam" kategorisinde "Dolunay ve Yerli İHA" fotoğrafına oy verdi.

AA | 26.12.2018 - 10:44..
  1. Haberler
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AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki kareler için oy kullandı.

HABER KATEGORİSİNDE SEÇTİKLERİ

Varank, ilk olarak "Haber" kategorisindeki fotoğrafları değerlendirirken, kareleri çok etkileyici bulduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını söyledi. Buradaki tercihini Emrah Yorulmaz'ın "Kaşıkçı Cinayeti" ve Mustafa Hassona'nın "Filistin Direnişinin Sembolü Genç" adlı fotoğraflarından yana kullanan Varank, "Kaşıkçı Cinayeti" adlı fotoğrafın, konuyu sembolik bir anlatımla harikulade özetlediğini vurguladı. Varank, fotoğrafın, anı yakalamakla ilgili harika bir örnek olduğunu dile getirdi.

Bakan Mustafa Varank, AA'nın fotoğraflarını oyladı

YAŞAM KATEGORİSİNDE TERCİH: YERLİ İHA

"Yaşam" kategorisinde Burak Milli'nin "Dolunay ve Yerli İHA" adlı fotoğrafını seçen Varank, Suriye'nin Afrin bölgesinde uçarken dolunayla birlikte objektife yansıyan yerli İHA fotoğrafının, sınır ötesi mücadelenin sembolü olduğunu bildirdi.

Bakan Mustafa Varank, AA'nın fotoğraflarını oyladı

TÜRK KADIN SPORCULARIN ÖNEMİ BÜYÜK

Varank, "Spor" kategorisinde tercihini Burak Akbulut'un "Karatenin Sultanları" isimli fotoğrafından yana kullanırken, olimpiyatlarda başarılı Türk kadın sporcuları görmenin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Bakan Mustafa Varank, AA'nın fotoğraflarını oyladı

MUSTAFA VARANK'IN OY VERDİĞİ FOTOĞRAFLAR

Bakan Mustafa Varank, AA'nın fotoğraflarını oyladı


Kaşıkçı Cinayeti - Emrah Yorulmaz

Bakan Mustafa Varank, AA'nın fotoğraflarını oyladı


Filistin Direnişinin Sembolü Genç - Mustafa Hassona

Bakan Mustafa Varank, AA'nın fotoğraflarını oyladı


Dolunay ve yerli İHA - Burak Milli

Bakan Mustafa Varank, AA'nın fotoğraflarını oyladı


Karatenin Sultanları - Burak Akbulut

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