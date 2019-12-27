Bakan Mustafa Varank, yerli otomobil sürecini anlattı

Türkiye, yıllar sonra yerli otomobiline kavuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milli üretime verdiği önemin sonucu olarak başlatılan projeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yakından takip etti.

"GURUR GÜNÜNDEYİZ, HEYECANLIYIZ"

Uzun bir süreci geride bırakan Bakan Varank, "Gurur günüdeyiz. Heyecanlıyız. Büyük gayret gösterdik. Yerli otomobilin içine bindim fakat kullanmadım. Biz Türkiye'nin otomobilini hayata geçirmek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Kamu tarafı olarak, Türkiye'nin otomobiline kavuşması için üzerimize düşenleri yapıyoruz. Burada artık geleneksel otomobillerden bahsetmiyoruz. " ifadelerini kullandı.

"YAPAMAZSINIZ DİYENLERE İNAT EN İYİSİNİ BİZ YAPARIZ"

Bakan Varank; "Devrim otomobili gibi cesaretli adımlar atıldı. Ama maalesef yeterli ekosistem gelişmediğinden en çok da bu işleri yüreklendirecek siyasi bir irade olmadığından böyle fevkalade çabalar olmadı. Birçok fırsatı kaçırmış olduk. Son 17 yılın en büyük başarısı işte bu zihinleri dönüştürmek oldu. Gencinden yaşlısına tüm milletimiz tarih boyu sahip olduğu özgüveni geri kazanmış oldu. Bugün Türk müteşebbislerin başarı hikayelerine göğsümüz kabararak şahitlik ediyoruz. Yıllarca bu millete “yapamazsınız, başaramazsınız “diyenlere inat en iyisini biz yaparız dediğimiz günlere geldik.

"BU GURUR 82 MİLYON VATANDAŞIMIZIN GURURURDUR"

Sayın Cumhurbaşkanım, siz yıllarca milletimizin de talebi olan bu fikri dile getirdiniz, bu hayale inandınız. Bu işin altından kalkacak babayiğitler aradınız. İş dünyamız da sizin bu çabanıza destek verdi. Şimdi de Türkiye’nin Otomobilini dünyaya tanıtıyorlar. Her biri birbirinden tecrübeli parlak zihinler burada, bu otomobili geliştiriyorlar. Bu otomobilden kazanılan her kuruş Türkiye’nin kazancıdır. Bu gurur 82 milyon vatandaşımızın gururudur. Türkiye’nin otomobili sadece bir araba üretme projesi değildir. Türkiye’nin yeni fırsatları yakalama hamlesidir.

ARABALAR MI BÜYÜK BAKANIN BOYU MU KISA TARTIŞMASI

İlgili bakan arkadaşlarımızla birlikte geliştirilecek araçlara uygun şarj altyapısını kurmak ve hukuki düzenlemeleri tasarlamak için şimdiden çalışmalara başladık. Türkiye’yi bu yeni teknolojiye hazır hale getireceğiz. Geçtiğimiz hafta otomobili tanıtacağımız tarihi basın ile paylaştınız. Ben de üstü örtülü bir iki aracın arasında çektirdiğim fotoğrafı kamuoyuyla paylaştım. Bunun üzerine acaba arabalar mı büyük, bakanın boyu kısa mı diye yoğun tartışmalar oldu. Birazdan arabaların yanında durunca, araçların boyutu hakkındaki soru işaretleri de artık ortadan kalkmış olacak." açıklamalarında bulundu.



Yerli otomobilden ilk detaylar VİDEO