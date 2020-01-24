Bakan Soylu'dan telefon uyarısı

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yetkililer, vatandaşların iletişimde sorun yaşamaması için uyarılarda bulunmaya devam ediyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
"GÖRÜŞMELERİNİZİ KISA TUTUN"
Bakan Soylu, Twitter hesabından paylaştığı bilgilendirme görselini, "Deprem sonrası iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayat kurtarır. Haberleşmenizi SMS ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının. Telefon görüşmelerinizi kısa tutun" notuyla paylaştı.