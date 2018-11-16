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Bakan Ziya Selçuk'tan velilere karne uyarısı

Milli Eğitim Bakanı (MEB), Ziya Selçuk, "Benim anne babalara mesajım var. Çocuklarımızın geleceği açısından sadece notlar, diplomalar üzerinden bakmayınız" dedi.

Haber Merkezi | 16.11.2018 - 11:18..
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Antalya'da temaslarını sürdüren Milli Eğitim Bakanı (MEB) Prof. Dr. Ziya Selçuk, Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Okulun bahçesindeki, kütüphane, müze ve mini sinema salonu olarak da hizmet veren eski yolcu uçağından dönüştürülen Neşet Yeğinaltay Kütüphanesi'ni gezen Bakan Ziya Selçuk, yetkililerden bilgi aldı.

"AİLELERE MESAJIM VAR"

Bakan Ziya Selçuk, "Benim anne babalara da mesajım var. Çocuklarımızın geleceği açısından sadece notlar, diplomalar üzerinden bakmayınız. Bir çocuğun hayatta, ayakta durabilmesi için en birinci lazım olan şey onun şahsiyetinin ne kadar güçlü olduğudur. Onun mücadeleye ne kadar dayanıklı olduğudur. Elbette diplomalar da önemli ama notlardan daha önemli olan şey, çocuğun sanatla sporla buluşmasıdır, sağlam bir kişilik geliştirilmesidir. Kendi ayakları üstünde durabilecek kadar psikolojik bağışıklığının yüksek olmasıdır. O sebeple çocuğumuzun her yönden gelişmesi noktasında el birliğiyle biraz daha gayret göstermemizin faydası olacaktır diye düşünüyorum" dedi.

Bakan Ziya Selçuk'tan velilere karne uyarısı

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