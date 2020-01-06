Bakırköy saldırganının tahliyesine savcılık itirazı

Bakırköy'de 2 Ekim 2018 tarihinde bir alışveriş merkezinin önünde lüks aracını yayaların üzerine sürdüğü iddiasıyla yargılanan ve 15 aydır tutuklu bulunan sanık Görkem Sertaç Göçmen bugün tahliye edilmişti.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Çıktığı Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, itiraz etti.

Başsavcılığın itirazına ilişkin değerlendirmeyi bir üst mahkeme olan Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi yapacak.

Bakırköy saldırganı tahliye oldu