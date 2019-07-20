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Balık adamlar su altını, gönüllüler kıyıları temizledi

Kütahya’da çevre temizliğine dikkat çekmek amacı ile AFAD ekiplerince Enne Barajı’nda çevre temizliği yapıldı. Balıkadamların da katıldığı temizlikte çok sayıda çöp barajdan çıkartıldı.

İHA | 20.07.2019 - 09:31..
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Kütahya'da bulunan Enne Barajı, piknikçiler nedeniyle kirlilik ile baş ediyordu. Özellikle son dönemde artan ve çöplük görüntüsüne dikkat çekmek isteyen yetkililer, temizlik faaliyeti başlattı.Balık adamlar su altını, gönüllüler kıyıları temizledi

DALGIÇLAR SU ALTINI TEMİZLEDİ

Bu nedenle Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri su altındaki çöpleri, müdürlükte stajlarını gerçekleştiren öğrenciler ise gönüllü olarak geldikleri etkinlikte göl kıyısında bulunan çöpleri temizledi.Balık adamlar su altını, gönüllüler kıyıları temizledi

Kısa sürede onlarca torba çöpün biriktiği etkinlik ile çevre temizliğinin önemi bir kez daha görüldü.Balık adamlar su altını, gönüllüler kıyıları temizledi

ÇEVREYİ GÖNÜLLÜLER DÜZENLEDİ

Su üstünde olduğu kadar su altında da bir yaşam olduğuna dikkat çeken AFAD Şube Müdürü Ahmet Ayan, "Bugün buraya geliş amacımız, arkadaşlarımız ile beraber su altında ve su üstünde temizlik yapmak. Bununla ilgili olarak sosyal mesajlar vermek. Biz yapmış olduğumuz faaliyetlerde çok sayıda göl ve barajlarda kirlilik gözlemliyoruz. Bizlerde bu kirlilik ile ilgili olarak çevre temizliğine dikkat çekmek amacı ile bu gün Enne Barajı’na geldik. Su üstünde nasıl bir yaşam varsa su üstünde de bir yaşam var. Su altında yaşamını sürdüren canlıların hayatlarına müdahale edercesine bir kirletmeye hakkımızın olmayacağını düşünüyoruz. Aynı zaman bu su kaynakları geçmiş kuşaklardan gelecek kuşaklara aktarılması için bizlere emanet edildi. Bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Bugünde kurumumuzda stajlarını yapan öğrenci arkadaşlarımızda bize katılarak çevre temizliğinde ve etkinliğimizde katkı verdiler. Kendilerine de bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Balık adamlar su altını, gönüllüler kıyıları temizledi
Afad Arama Kurtarma Görevlisi Halil İbrahim Kızılkaya, "Görmüş olduğunuz gibi çok küçük alanda bile çok fazla bir çöp birikintisi oluşmuş. Bu çöpleri çok büyük kısmı ise plastik atıklardan oluşmakta ve atıkların doğada yok olmaları ise çok uzun süreler alıyor. Su üstünde olduğu kadar su altında çöp birikintileri oluşuyor. Unutmayalım ki su altında da bir yaşam var, bizler bütün çevremizi temiz tutarak gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakalım" diye konuştu.

Balık adamlar su altını, gönüllüler kıyıları temizledi

Öğrencilerden Melisa Özcan ve Süleyman Kartal ise katılmış oldukları etkinlikte dolayı memnun olduklarını ve vatandaşları çevremizi temiz tutmaya davet ettiler.
Balık adamlar su altını, gönüllüler kıyıları temizledi

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