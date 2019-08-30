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Balıkçılar av sezonuna hazırlanıyor

1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle, denizlere açılacak olan balıkçılar, bu yıl en çok çinekop bekliyor.

DHA | 30.08.2019 - 18:20..
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Av yasağı 1 Eylül itibariyle resmen sona erecek ve yasağın bitmesiyle beraber balıkçılar “Vira Bismillah" diyerek yeniden denize açılacak.

Yasağın sona ermesine saatler kala ise İstanbullu balıkçılar son hazırlıklarını sürdürüyor. Balıkçılar bu sezon çinekopun bol olacağını söylüyor.

Balıkçılar av sezonuna hazırlanıyor

ÇİNEKOPUN BOL OLMASI BEKLENİYOR

Sarıyer Kireçburnu'ndaki balıkçılar da son hazırlıklarını yapıyor. Balıkçılar ağlarını onarıyor, mantarlarını ve kurşunlarını kontrol ediyor. Balıkçılar bu sezon çinekopun bol olacağını belirtiyor. Kadir Aksu, bereketli bir sezon olmasını dileyerek, “Geçen sene palamut boldu, bu sene hamsi bol olur gibi ama yine de palamut olur" dedi.

Balıkçılar av sezonuna hazırlanıyor

"AĞLARIMIZI HAZIRLIYORUZ"

Hayri Kaya da yeni sezona tam gaz girecekleri belirterek, "Ağlarımızı hazırlıyoruz, tamir işleri var. Mantar, kurşun hazırlayacağız. Ayın 1'inde inşallah hava serbest bırakırsa denize çıkacağız. Bu sene balık, bilhassa da çinekop çok olacak" dedi.

Balıkçılar av sezonuna hazırlanıyor

Balıkçılar av sezonuna hazırlanıyor

Balıkçılar av sezonuna hazırlanıyor

Balıkçılar av sezonuna hazırlanıyor

Balıkçılar av sezonuna hazırlanıyor

Balıkçılar av sezonuna hazırlanıyor

Balıkçılar av sezonuna hazırlanıyor

Balıkçılar av sezonuna hazırlanıyor

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