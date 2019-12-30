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Balıkçıların ağına 200 kiloluk köpek balığı takıldı

Bursa’da balıkçıların ağına takılan 200 kilo 3,5 metre boyundaki köpek balığı, vatandaşların ilgi odağı oldu.

İHA | 30.12.2019 - 09:29..
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Balıkesir’in Bandırma açıklarında balıkçıların ağına, tilki cinsi köpek balığı takıldı.

Ağları yırtan ve güçlükle yakalanan köpek balığı, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'ndeki bir balıkçıya getirildi. Filmlerde herkesin tüylerini ürperten köpek balığını Bursa sokaklarında gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Balıkçıların ağına 200 kiloluk köpek balığı takıldı

GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

3,5 metre uzunluğunda ve 200 kilogram olan köpek balığını yakından gören vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Forklift aracıyla havaya kaldırılan köpek balığını görenler hayretler içinde izledi.

Balıkçıların ağına 200 kiloluk köpek balığı takıldı

BAĞIŞLANACAK

İşletme sahibi Ahmet Kocaman, "Bandırma açıklarında avlanırken, ağlarımıza takıldı. Biz de getirip burada sergilemek istedik. Vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Ancak biz bunu Uludağ Üniversitesi Su Ürünleri bölümüne bağışlayacağız. Yurt dışında kanser hastalığına iyi geldiği bilindiği için araştırma amaçlı göndereceğiz." dedi.

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