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Balıkesir'de arkadaşlarını öldüren 2 kişi tutuklandı

Balıkesir'de bir arkadaşlarını öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 25.12.2019 - 03:53..
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Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde araç yıkama işinde çalışan Afgan uyruklu Nasip Khan Beytullah'tan haber alamayan iş arkadaşları durumu emniyete bildirdi.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Beytulah'ın evine giden ekipler şahsı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle Nasip Khan Beytullah'ın öldüğü belirlendi.

Balıkesir'de arkadaşlarını öldüren 2 kişi tutuklandı

ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan emniyet ekipleri, maktulün evinin yakınlarındaki çöp konteynerinde kanlı bir mont buldu. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri Nasip Khan Beytullah'ın en son yine Afgan uyruklu olduğu belirlenen A.A. ve R.A.H. ile görüştüğünü belirledi.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Yapılan araştırmalar sonucu İstanbul'da oldukları belirlenen A.A. ile R.A.H., düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan işlemlerin sonucunda adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanırken verdikleri ifadelerde Beytullah'ı aralarında çıkan tartışma sonucunda bıçaklayarak öldürdükleri öğrenildi.

Balıkesir'de arkadaşlarını öldüren 2 kişi tutuklandı

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