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Balıkesir'de bir kişi köprüden atlayarak intihar etti

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşlı bir adam köprüden atlaması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA | 22.10.2019 - 21:40..
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Karınca Deresi üzerinde bulunan köprüye gelen Halil İbrahim Gezer, demir parmaklıkların üzerine çıkarak kendini aşağı bıraktı.

PSİKOLOJİK PROBLEMLERİ VARDI

Dere yatağındaki beton zemine düşen Gezer olay yerinde hayatını kaybetti. Demir parmaklıkların üzerinden sırt üstü kendini boşluğa bırakan yaşlı adamın son günlerde psikolojik problemleri olduğu için intihar ettiği sanılıyor. Halil İbrahim Gezer’in yalnız yaşadığı ve bekar olduğu öğrenilirken, cenazesi Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Balıkesir'de bir kişi köprüden atlayarak intihar etti

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