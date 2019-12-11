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Balıkesir'de deprem anı güvenlik kamerasında

Bir kahvehanede oturan vatandaşlar, sarsıntıyla panik içinde sokağa koşuyor.

DHA | 11.12.2019 - 07:02..
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Balıkesir'de meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem kent merkezi, ilçeler ve çevre şehirlerde de hissedildi. Deprem sırasında ise Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bir kahvehanede oturan vatandaşlar, sarsıntı ile birlikte panik içinde sokağa kaçıştı.

Balıkesir'de deprem anı güvenlik kamerasında

BAZILARI MASA ALTINA GİRMEYE ÇALIŞTI

İşyeri güvenlik kamerasında yansıyan görüntülerde kahvehanede oturanların depremi hissetmesiyle hızla kapıya yöneldikleri görüldü. Bazı kişilerin ise masanın altına girmeye çalıştığı kamera görüntüsünde yer aldı.

Balıkesir'de 4.6 büyüklüğünde deprem (2) -1

Balıkesir'de 4.6 büyüklüğünde deprem (2) -2

Balıkesir'de 4.6 büyüklüğünde deprem (2) -3

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