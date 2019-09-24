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Balıkesir’de FETÖ operasyonları devam ediyor

Polis ekipleri tarafından operasyonlarda yakalanan 12 FETÖ üyesinden 5’i tutuklanırken, 1’i mahkemece, 5’i adli kontrol şartı ile serbest kalırken 1 şüphelinin soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

İHA | 24.09.2019 - 04:07..
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Balıkesir’de FETÖ operasyonları devam ediyor

Balıkesir polisi Fethullahçı Terör örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenledi.

İl genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan örgüte müzahir dernek üyeliği bulunan 1 şüpheli Gönen’de, gözaltına alındı.

TOPLAMDA 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; ankesör/kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık olarak arandıkları değerlendirilen halen görevde olan 10 hedef şahsın yakalanmasına yönelik; 17.09.2019 günü Balıkesir merkezli 7 ilde Manisa, Tekirdağ, Isparta, İstanbul, Sivas, Ankara ve KKTC’de yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanmış, 1’i mahkemeden serbest bırakılmış, 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında ’Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan soruşturma başlatılan Edremit ilçesinde ikamet eden, Aydın ve Edremit’te FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne ait özel okul ve dershanelerde görev yaptığı tespit edilen M. B. adlı öğretmen ikamet adresinde arama yapılmış olup yakalanan şahıs Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca SEGBİS vasıtasıyla alınan ifadesinin akabinde sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

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