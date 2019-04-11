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Balkondan düşen çocuğu havada tuttular

İki katlı evin balkonundan düşen küçük çocuğun vatandaşlar tarafından kurtarılması kameralara yansıdı. Küçük çocuk ölümden döndü.

İHA | 11.04.2019 - 22:16..
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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yabancı uyruklu anne ve baba kapıyı kilitleyip küçük çocuğunu evde yalnız bırakıp dışarı çıktı. Evin içinde sıkılan küçük çocuk, balkona çıkıp dışarıyı seyretti. Bir süre sonra demir korkuluklara çıkan küçük çocuk, balkonun dışından kendini aşağı sarkıttı. Vatandaşlar ikinci kattaki evin balkonundan kendini aşağıya sarkıtan çocuğu görünce onu havada yakalamak için adeta seferber oldu.

Balkondan düşen çocuğu havada tuttular

Bazı vatandaşlar aşağıda kollarını açıp beklerken bir kaç kişi ise merdivenden çıkıp eve girmeye çalıştı. Kapının kilitli olduğunu gören vatandaşlar, alt kattaki eve yöneldi O evde de kimsenin olmaması üzerine herkes küçük çocuğu yere düşmeden havada yakalamak için kollarını açıp beklemeye başladı.

VATANDAŞLAR HAVADA YAKALADI

Daha fazla tutunamayan çocuk kendini boşluğa bıraktı. Alt kattaki evin balkon demirlerine çarpan çocuk, yere düşmeden havada yakalandı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Hastaneye götürülen çocuğun alt kattaki evin balkon demirine çarptığı için kaşında açılma olduğu ve hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Balkondan düşen çocuğu vatandaşlar havada yakaladı VİDEO

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