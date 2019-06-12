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Bankadan çekilen 350 bin lirayı gasbettiler

Şişli'de motosikletli iki kişi, bankadan çıkarak otomobile binen kişileri bir süre takip ettikten sonra otomobili silah doğrultarak durdurdu. Şüpheliler, 350 bin lirayı alarak kayıplara karıştı.

DHA | 12.06.2019 - 15:11..
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İstanbul Şişli'deki Bomonti Tünel çıkışında motosikletli iki kişi, gayrimenkul almak için Beşiktaş'taki bir bankadan para çeken iki kişiyi takibe aldı.

HAVAYA ATEŞ AÇIP GASBETTİLER

Otomobili bir süre takip eden motosikletli iki şüpheli, otomobilin önünü Bomonti Tüneli çıkışı Sultan Sokak'ta kesti. Havaya ateş açan şüpheliler, silahı araçta bulunanlara doğrultarak, yaklaşık 350 bin lira olan çantayı gasbetti.

Bankadan çekilen 350 bin lirayı gasbettiler

Şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçtı.

ÇEVREDEKİLER BÜYÜK PANİK YAŞADI

Bu sırada çevrede bulunanlar ise büyük panik yaşadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine, çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine güvenlik şeridi çeken ekipler, araç içinde ve çevrede delil incelemesi yaptı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bankadan çekilen 350 bin lirayı gasbettiler

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