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Bar sahibi polislere pitbull köpeği ile engel olmak istedi

Balıkesir'de pitbull cinsi köpeği güvenlik görevlilerinin üzerine salan bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

İHA | 07.06.2019 - 09:10..
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Edremit'te bulunan bir barda A.A. ile U.E. isimli kişiler gasp ve darp edildiklerini iddia ederek polisten yardım istediler.

2 KOMİSER VE 9 GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ TEHDİT ETTİ

Bunun üzerine olay yerine güvenlik ekipleri sevk edildi. İş yerine gelen alkollü işletme sahibi E.K. işyeri çalışanları ile birlikte 2 komiser yardımcısı ve 9 güvenlik görevlisine tehdit ve hakaret sonrası işyeri içerisinde bağlı bulunan pitbull cinsi köpeği görevlilerin üzerine saldırtarak mukavemette bulunduğu ileri sürüldü.

İşletme sahibi olay sonrası asayiş büro ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bar sahibi polislere pitbull köpeği ile engel olmak istedi

6 SUÇTAN İŞLEM YAPILDI

İşletme sahibi hakkında ise görevi yaptırmamak için direnme, hayvanı tehlikeye neden olabilecek şekilde serbest bırakma, tehdit, hakaret, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve alkollü araç kullanma suçlarından işlem yapıldı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen E.K. tutuklanarak Burhaniye Cezaevi’ne gönderildi. Bu arada olayla ilgili olarak ise bir kişinin arandığı belirtildi.

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