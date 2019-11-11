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Bartın'da kabağın şaşırtan boyu

Tohumunun Zonguldak'tan getirildiği kabak, 6 ayda 170 santimetreye ulaşınca görenler gözlerine inanamadı.

İHA | 11.11.2019 - 14:21..
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3 çocuk sahibi 46 yaşındaki Nazım Killi, Bartın’da 7 yıl önce TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’nden emekli oldu.

ARKADAŞINDAN KABAK TOHUMU ALDI

Emekliliğinde de sebze ve meyve yetiştirmek isteyen Killi, Zonguldak’taki arkadaşından kabak tohumu aldı.

Bartın'da kabağın şaşırtan boyu

6 AYDA BÜYÜME HIZI ŞAŞIRTTI

6 ay önce kabağı evinin arkasındaki bahçesine diken Killi, zaman zaman kontrol ettiği kabağın büyüme hızını görünce gözlerine inanamadı.

Bartınlı çiftçi 170 santimetrelik kabak yetiştirdi VİDEO

170 SANTİMETREYE ULAŞTI

6 aylık süreçte 170 santimetre boya ulaşan kapak, köy sakinlerinin de şaşkınlık içerisinde kalmasına neden oldu.

Bartın'da kabağın şaşırtan boyu

"BU CİVARDA BÖYLE BİR KABAK YOK"

Kabağın köyde ilk defa yetiştiğini ve boyunu görünce şaşırdıklarını kaydeden Killi, “Elimizdeki bu kabak geçen sene Zonguldak’tan tohumu geldi. Annem de bunu bostana ekti. Bu kadar büyüyeceğini beklemiyorduk. Bizi şaşırttı. Şu an boyu 1 metre 70 santimetre. Bunu seneye daha da geliştirerek, daha fazla ekerek ticaretini yapmayı düşünüyoruz. Çoğalsın istiyoruz. Güzel bir görüntüsü var. Herkese de tavsiye ederim. Köyde görenler de bizim gibi ilk defa gördüğü için şaşırdılar. Bu kabağın bu kadar büyüyeceğini kimse beklemiyordu. İlk defa burada böyle bir ürün yetişti. Bu civarda bu şekilde bir kabak yok.” dedi.

Bartın'da kabağın şaşırtan boyu

Bartın'da kabağın şaşırtan boyu

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