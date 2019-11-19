taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7204
Euro
6.333
Altın
1467.36
Borsa
106824.15
Gram Altın
270.013
Bitcoin
46587.55

Barzani Ailesi Beverly Hills’ten 47 milyon dolara ev aldı

ABD’li bir emlak sitesi, ülkenin en zengin muhiti olarak kabul edilen Beverly Hills’de bulunan 2 malikanenin, Mesut Barzani’nin ailesi tarafından satın alındığını ortaya çıkardı.

Haber Merkezi | 19.11.2019 - 12:37..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Barzani Ailesi Beverly Hills’ten 47 milyon dolara ev aldı

Özerk Kürdistan Yönetimi Eski Başkanı Mesut Barzani’nin ailesi, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles County'nin batı kısmında bulunan ve ülkenin en zengin isimlerine ev sahipliği yapan Beverly Hills'te oldukça yankı uyandıran bir emlak alışverişi yaptı.

PETROL PARALARI MALİKANELERE GİTTİ

Maison 613 isimli, 8 yatak odalı, 17 banyolu, 1935 metrekarelik malikane 27 milyon dolara satın alınırken; 1100 metrekarelik Foothill Manor malikanesi, 6 yatak odası, 9 banyosuyla 20 milyon dolardan Barzani Ailesi'ne satıldı.

Barzani'nin oğlu Mesrur Barzani’nin, evleri, Kuzey Irak petrollerini kaçak şekilde satarak elde ettiği gelirle aldığı biliniyor.

Barzani Ailesi Beverly Hills’ten 47 milyon dolara ev aldı

Maison 613

Barzani Ailesi Beverly Hills’ten 47 milyon dolara ev aldı

Barzani Ailesi Beverly Hills’ten 47 milyon dolara ev aldı

Barzani Ailesi Beverly Hills’ten 47 milyon dolara ev aldı

Barzani Ailesi Beverly Hills’ten 47 milyon dolara ev aldı

Barzani Ailesi Beverly Hills’ten 47 milyon dolara ev aldı

Barzani Ailesi Beverly Hills’ten 47 milyon dolara ev aldı

Barzani Ailesi Beverly Hills’ten 47 milyon dolara ev aldı

Barzani Ailesi Beverly Hills’ten 47 milyon dolara ev aldı

Barzani Ailesi Beverly Hills’ten 47 milyon dolara ev aldı

Barzani Ailesi Beverly Hills’ten 47 milyon dolara ev aldı

Foothill Manor

Barzani Ailesi Beverly Hills’ten 47 milyon dolara ev aldı

Barzani Ailesi Beverly Hills’ten 47 milyon dolara ev aldı

Barzani Ailesi Beverly Hills’ten 47 milyon dolara ev aldı

Barzani Ailesi Beverly Hills’ten 47 milyon dolara ev aldı

Barzani Ailesi Beverly Hills’ten 47 milyon dolara ev aldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran'da eylemlerin devam ettiği bölgeler

İran'da eylemlerin devam ettiği bölgeler

61
Kayseri'de zihinsel engelli gence tekme atanlara destek

Kayseri'de zihinsel engelli gence tekme atanlara destek

187
Türk-Alman yeraltı para transferi örgütüne operasyon

Türk-Alman yeraltı para transferi örgütüne operasyon

62
Trump: Azil süreciyle ilgili ifade vermeyi düşünüyorum

Trump: Azil süreciyle ilgili ifade vermeyi düşünüyorum

21
Türk kalp cerrahına Almanya'dan ödül

Türk kalp cerrahına Almanya'dan ödül

92
Sansa Deresi'nde kara akbaba görüntülendi

Sansa Deresi'nde kara akbaba görüntülendi

79
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yeni operasyon

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yeni operasyon

69
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir