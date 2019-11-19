1 Barzani Ailesi Beverly Hills’ten 47 milyon dolara ev aldı ABD’li bir emlak sitesi, ülkenin en zengin muhiti olarak kabul edilen Beverly Hills’de bulunan 2 malikanenin, Mesut Barzani’nin ailesi tarafından satın alındığını ortaya çıkardı.

2 Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı İstanbul’dan getirdikleri uyuşturucuyu, Antalya'da piyasaya süremeden yakalandılar.

3 Fenerbahçe 3 futbolcunun sözleşmesini uzatıyor Dirar'ın sözleşmesini uzatan Fenerbahçe yönetimi, bu sezon performansını yükselten Ozan Tufan, Tolgay Ciğerci ve Hasan Ali Kaldırım'a da teklif yapmaya hazırlanıyor.

4 Aynı hastalıktan 5 kez evlat acısı yaşayan aile Bursa'da yaşayan Harman çiftinin 5 çocuğu, 2'şer yıl aralıklarla akciğer yetmezliğinden hayatını kaybetti. 9 yaşındaki çocukları da akciğer yetmezliği hastalığına yakalanan aile, yardım bekliyor.

5 Dev pitonu avlamaya çalışan leopar Aç kalan leoparın, pitonu avlamaya çalıştığı görüntüler ortaya çıktı.

6 Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda Gündeme dair değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekillerine sesleniyor.