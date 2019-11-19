Barzani Ailesi Beverly Hills’ten 47 milyon dolara ev aldı

Özerk Kürdistan Yönetimi Eski Başkanı Mesut Barzani’nin ailesi, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles County'nin batı kısmında bulunan ve ülkenin en zengin isimlerine ev sahipliği yapan Beverly Hills'te oldukça yankı uyandıran bir emlak alışverişi yaptı.
PETROL PARALARI MALİKANELERE GİTTİ
Maison 613 isimli, 8 yatak odalı, 17 banyolu, 1935 metrekarelik malikane 27 milyon dolara satın alınırken; 1100 metrekarelik Foothill Manor malikanesi, 6 yatak odası, 9 banyosuyla 20 milyon dolardan Barzani Ailesi'ne satıldı.
Barzani'nin oğlu Mesrur Barzani’nin, evleri, Kuzey Irak petrollerini kaçak şekilde satarak elde ettiği gelirle aldığı biliniyor.
Maison 613
Foothill Manor