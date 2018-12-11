Baş derisi kopan Binnaz, kumandayı bulup canını kurtardı

Uşak'ta, 3 hafta önce pancar toplama makinesine sıkışan taşı çıkarmak isterken, saçlarını şafta kaptırınca baş derisi kopan Binnaz Sertçelik (22), yüzü gözü kan içindeyken, bulduğu kumandayla makineyi durdurup, canını kurtardı.

PANCAR MAKİNESİNE KAÇAN TAŞI ÇIKARTIRKEN OLDU

Antalya'dan, Uşak'ta ziyarete gittiği ailesine, yardım etmek için tarlada pancar makinesi kullanan, yeni evli Binnaz Sertçelik, 14 Kasım'da meydana gelen kazayı anlatırken, o günü tekrar yaşadığını söyledi.

Tarlada yalnızken kullandığı pancar makinesine sıkışan taşı çıkarmak için makinenin altına girdiğini belirten Sertçelik, "Başaramayınca makinenin altından çıkıp, levye gibi bir aletle tekrar taşı çıkarmak istedim. O sırada rüzgar esince eşarbım ve saçlarım şafta dolandı. Kendimi tuttum. Direnmesem bedenim de dolanacaktı. Çok mücadele ettim, çok direndim. O sırada saçlarımın koptuğunu hissettim" dedi.

"MAKİNENİN KUMANDASINI AYAĞIM İLE KENDİME ÇEKTİM"

Başından akan kanın gözlerine dolduğunu, bu nedenle göremediğini dile getiren Binnaz Sertçelik, "O sırada makinenin uzaktan kumandasını aradım. Uzakta bir yerde duruyordu. Ayağımla onu kendime çekip, elime aldım.

Kumandanın üzerindeki yazıları göremiyordum. Çünkü gözlerime kan dolmuştu. Gözlerimi sildim. Sonra kumandanın üzerinde 'Kaldır' yazısını gördüm. Ona basıp, makineyi kaldırdım ve kafamı geri çektim" diye konuştu.

KANLAR İÇİNDE TRAKTÖRE KOŞTUM

Kendisini pancar makinesinden kurtardıktan sonra hissettiklerini, "Baktım ki hala canlıyım" sözleriyle anlatan genç kadın, üst tarafındaki giysisini de pancar makinesine kaptırdığını söyledi.

"Üstümde hiçbir şey yoktu. Bütün bedenim kan içindeydi" diyen Binnaz Sertçelik, "O halde traktöre koştum. Olayın sıcaklığıyla acı hissetmiyordum. Traktöre bindikten sonra aynaya bakınca çok korktum. Ben çok korku filmi izlerim ama ömrümde ilk defa böyle bir şey gördüm aynada. Kendimden çok korktum. Traktörde babamın polar ceketi vardı. Onu giydim. Fermuarını çektim ve hareket ettim" dedi.

VİTESİ 4'E TAKTI

Traktörü kullanırken, bir an önce 1,5 kilometre uzaklıktaki evlerine ulaşmak için vitesi 4'e aldığını anlatan Binnaz Sertçelik, o haldeyken yolda haşhaş sulama borularını ezmemek için çaba gösterdiğini söyledi.

Köye geldiğinde çok yaşayamayacağını düşündüğünü belirten Sertçelik, "Babam hemen beni hastaneye ulaştırdı. O sırada 'Ben yaşamam' diye düşündüm." diye konuştu.

Uşak'tan ambulans helikopterle nakledildiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, başından kopan derinin Dr. Asım Uslu tarafından yerine dikildiğini ve şu an sağlığına kavuştuğunu aktaran Sertçelik, "Allah, Asım Hocamdan razı olsun. Hastane personeline de çok teşekkür ederim. Haklarını ödeyemem." dedi.

HEMEN HASTANEYE YETİŞTİRDİK

Güngör Ünver ise kaza günü kızını gören ilk kişi olduğunu belirterek, "Binnaz traktörü kümesin yanına koymuş. Eve yürüyerek geldi. Kızımı kan içinde görünce şoke oldum." dedi. Hemen 112'yi aradıklarını ama ambulansın gelmesini bekleyemediğini kaydeden Ünver, "Arabayla hemen yola koyulduk. Şok vaziyette hastaneye yetiştirdik." diye konuştu.

Kızı tekrar sağlığına kavuştuğu için çok sevindiğini ve mutlu olduğunu söyleyen Ünver, tüm doktorlara teşekkür etti.

Kaza günü Antalya'da olan Tuğrul Sertçelik (27) ise eşinin yaşadıklarını anlatırken, Uşak'taki hastanelerde kopan saç derisinin kullanılamayacağının söylendiğini belirtti.

SAÇ DERİSİ SABAHA KADAR MAKİNENİN İÇİNDE KALDI

Olaydan sonra kopan saç derisinin sabaha kadar pancar makinesinin içinde kaldığını anlatan Tuğrul Sertçelik, şöyle devam etti:

"Daha sonra eşimin amcasının kızları, kopan saç derisini almaya karar vermiş. Nedeni ise artık kimse o kopan parçayı görmesin, moraller yeniden bozulmasın, diye. Kopan parçayı alıp bozuk bir dondurucuya koymuşlar.

"DOKTOR KOPAN DERİNİN FOTOĞRAFINI İSTEDİ"

Biz Antalya'da hastanede Dr. Asım Uslu hoca ile konuşurken kopan saç derisinin fotoğrafını istedi.

Uşak'taki yakınlarımız saç derisinin fotoğrafını gönderdi. Asım Hoca fotoğrafı görünce kopan parçanın tam deforme olmadığını ve acil olarak Antalya'ya getirilmesini istedi.





OLAYDAN 53 SAAT SONRA AMELİYATA ALINDI

Saç derisi, otomobille 3 saat sonra Antalya'ya geldi. Olaydan 53 saat sonra ameliyata girildi.

Başarılı şekilde yerine dikildi. Binnaz'ın Uşak'tan ambulans helikopterle Antalya'ya getirilmesinde AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ile AK Parti eski Antalya Milletvekili Hüseyin Samani, AK Parti eski Aksaray Milletvekili Ali Rıza Alaboyun'a çok teşekkür ediyorum. Özellikle Asım Uslu hocamıza çok teşekkürler. Onun çok emeği var."



Binnaz Sertçelik'in, kopan saç derisini yerine diken Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği İdari Sorumlusu Uzman Dr. Asım Uslu, Dr. Abdullah Sürücü ve Dr. Dinçer Akkuş ile birlikte gerçekleştirdikleri ameliyatın, 7 saat sürdüğünü belirtti.

BİNNAZ ÇOK CESUR

Sertçelik'in saçlarının peruk gibi koptuğunu kaydeden Dr. Uslu, şunları söyledi:

"Böyle bir şey yaşayan insanın, bayılması gerekiyor. Çünkü kan kaybı çok fazla.

Kan kaybından dolayı ölebilirdi. Bu kaza çok ciddi kanaması olan bir durum. Binnaz çok cesur bir kızımız.

O halde traktöre binip köyüne ulaşmış. Oradan devlet hastanesine götürülmüş. Ama kopan saç derisi travmatik biçimde ezilmiş olduğu için orada replantasyon yapılamamış.

Yani kopan parçanın yeniden yerine dikilemeyeceği söylenmiş. Bizim haberimiz olduğunda 24 saat geçmişti.





KOPAN DERİ HELİKOPTERLE GETİRİLDİ

Tabi bize kopan parçanın kullanılamayacak durumda olduğu söylendiği için biz hastayı saçlı deri koptuğu ve kafatası açıkta olduğu için kurumasın, bir şeyler yapabilir miyiz, diye kabul ettik. Uygun sevki yapıldıktan sonra yani kazanın ikinci günü bize ambulans helikopterle geldi."



Kendilerine Uşak'tan, kopan parçanın kullanılamayacağının söylendiğini belirten Dr. Uslu, "Bu nedenle biz de acil replantasyon düşünmedik.

Kopan bölgeye deri grefti koyalım, diye düşünmüştük. Sonuçta açıkta kalan bölgeler kapanacaktı ama hiç saçı olmayan bir kız olacaktı.

İkinci gün hasta bize geldiğinde acaba kopan parçayı yeniden dikebilir miyiz? diye düşündük. Eşiyle konuştuk. Aile kopan parçayı bozuk dondurucuda saklamış.

Aslında kopan parçayı toprağa gömmeye hazırlanıyormuş. Hatta saçı kesip mi kopan parçayı toprağa gömelim yoksa kesmeden mi gömelim diye onun hazırlığı yapılıyormuş. Kopan parçanın fotoğrafını istedik.

Fotoğrafı görünce kopan parçayı replantasyon yapabileceğimizi düşündük ve Uşak'tan gönderilmesini istedik. Kopan saç derisi 3 saatte bize ulaştı." dedi.

NORMAL SÜRENİN İKİ KATI ZAMAN GEÇMİŞTİ BU BİR İLK

Kazanın üzerinden 50 saat geçtiğini ve kopan saç derisinin de 3 saatte Antalya'ya ulaştırılmasıyla ameliyata 53 saat sonra girdiklerini belirten Dr. Uslu, şunları kaydetti:

"Normalde dünyada kopan saçlı derinin yerine dikilmesi için en çok 24 saat sonra replantasyon yapılır. Bizim süremiz normal sürenin 2 katından fazlaydı.

SAÇLARI YENİDEN ÇIKMAYA BAŞLADI

53 saat sonra ameliyat başladı. Bu kadar geç dönemde replantasyon dünyada ilk. Bu zor bir ameliyat tabi, 7 saat sürdü. 10 ünite kanama oldu. Bugün 3 hafta oldu. Binnaz artık tamamen sağlıklı. Hatta biz uzamasını görelim diye saçı kazımıştık. Artık saçı da uzuyor."

Yaşadıklarını unutmaya çalıştığını ve sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Binnaz Sertçelik, 5 aylık eşi Tuğrul Sertçelik, annesi Armağan Ünver ve babası Güngör Ünver ile birlikte evine gitmeye hazırlanıyor.