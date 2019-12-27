Başıboş dana trafiği alt üst etti

Kayseri-Sivas D-400 karayolunun Bağpınar mevkiinde yol kenarında otlayan dana, bir anda karayoluna fırladı.
Dana, yol kenarında koşmaya başladı. Sürücüler, korna çalarak danayı yoldan çıkarmaya çalıştı; ancak başarılı olamadı.
Kayseri-Sivas karayolunda başıboş dana, trafiği birbirine kattı VİDEO
TRAFİK EKİPLERİ YOLDAN ÇIKARDI
Bunun üzerine polise haber verildi. Gelen trafik ekibi, trafiği yavaşlatarak aksatan danayı yoldan çıkarabilmek için uzun uğraş verdi. Yaklaşık 1 kilometre boyunca Kayseri-Sivas karayolunda koşan büyükbaş hayvan, polisin çabasıyla yoldan çıkarıldı.