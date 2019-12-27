taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9578
Euro
6.6624
Altın
1513.2
Borsa
113683.61
Gram Altın
289.894
Bitcoin
43071.03

Başıboş dana trafiği alt üst etti

Kayseri-Sivas Karayolunda başıboş dana sürücülere zor anlar yaşatırken, trafik ekipleri uzun uğraşlarla danayı yoldan çıkardı.

DHA | 27.12.2019 - 21:22..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kayseri-Sivas D-400 karayolunun Bağpınar mevkiinde yol kenarında otlayan dana, bir anda karayoluna fırladı.

Dana, yol kenarında koşmaya başladı. Sürücüler, korna çalarak danayı yoldan çıkarmaya çalıştı; ancak başarılı olamadı.

Kayseri-Sivas karayolunda başıboş dana, trafiği birbirine kattı VİDEO

TRAFİK EKİPLERİ YOLDAN ÇIKARDI

Bunun üzerine polise haber verildi. Gelen trafik ekibi, trafiği yavaşlatarak aksatan danayı yoldan çıkarabilmek için uzun uğraş verdi. Yaklaşık 1 kilometre boyunca Kayseri-Sivas karayolunda koşan büyükbaş hayvan, polisin çabasıyla yoldan çıkarıldı.

Başıboş dana trafiği alt üst etti

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'nin yerli otomobili tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili tanıtıldı

1138
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

656
Yerli otomobilin fotoğrafları

Yerli otomobilin fotoğrafları

1104
Otobüs firmaları hizmetleri kısmaya başladı

Otobüs firmaları hizmetleri kısmaya başladı

326
CNN Türk'te Beste Uyanık işten çıkarıldı

CNN Türk'te Beste Uyanık işten çıkarıldı

117
Yerli otomobilden ilk detaylar

Yerli otomobilden ilk detaylar

306
Yerli otomobil Bursa'da üretilecek

Yerli otomobil Bursa'da üretilecek

571
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir