Başkale'nin Pamukkale'ye benzerliği dikkat çekiyor

1 NASA'nın uzay aracı deprem tespit etti Dünya'nın iç katmanlarındaki sarsıntılarla kıyaslanacak bu verilerin, iki gezegenin nasıl farklı şekilde oluştuğuna ışık tutması bekleniyor.

2 Karda drift yapan sürücü suçüstü yakalandı Elazığ'da karlı zeminde drift yaparken mobese tarafından görüntülenen sürücüye 5 bin 10 lira para cezası kesildi.

3 Emniyet amirinden HDP'li vekile ayar Eylem yapmak isteyen HDP'li milletvekili,"Bu ülkede kanun ve nizam var. Herkes kendi başına hareket edemez" cevabını aldı.

4 Arzu Sabancı da festivalde Arzu Sabancı, Coachella Müzik ve Sanat Festivali’nden canlı yayın yaptı.

5 Piyasalar YSK kararını bekliyor 5.90 seviyelerine yaklaşan dolar kuru, piyasaların YSK kararını beklemesi yüzünden Türk lirasına baskı yaratıyor.

6 Beşiktaşlı Medel sezonu kapattı Beşiktaş, Sivasspor maçında sakatlanan Medel'in sağ ayak bileği dış yan bağında kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Şilili futbolcu kalan 5 haftada forma giyemeyecek.