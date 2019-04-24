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Başkale'nin Pamukkale'ye benzerliği dikkat çekiyor

Van'daki Dereiçi köyü yakınlarında bulunan Pamukkale benzeri travertenler, görenlere hayranlık uyandırıyor.

DHA | 24.04.2019 - 10:49..
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Van'a 150, Başkale ilçesine ise 35 kilometre uzaklıktaki Dereiçi köyü yakınlarındaki travertenler, güzelliğiyle dikkat çekiyor.

VAN'IN TRAVERTENLERİ

Huzur ortamının sağlanmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin sık sık ziyaret ettiği 2 bin 400 rakımlı travertenlere giden doğa fotoğrafçısı Emin Noyan, 18 kilometre yaya yürüyerek 4 saatte bölgeye ulaştı. Noyan, travertenlerde suda yürüyüp, bol bol fotoğraf çekti.

Başkale'nin Pamukkale'ye benzerliği dikkat çekiyor

PAMUKKALE'Yİ ARATMIYOR

Suyun başka yere akışının engellenmesiyle bölgenin Pamukkale'yi aratmayacağını ifade eden Noyan, yapılacak çalışmalarda doğal dengenin de korunması gerektiğini vurguladı.

Başkale'nin Pamukkale'ye benzerliği dikkat çekiyor

Başkale'nin Pamukkale'ye benzerliği dikkat çekiyor

Başkale'nin Pamukkale'ye benzerliği dikkat çekiyor

Başkale'nin Pamukkale'ye benzerliği dikkat çekiyor

Başkale'nin Pamukkale'ye benzerliği dikkat çekiyor

Başkale'nin Pamukkale'ye benzerliği dikkat çekiyor

Başkale'nin Pamukkale'ye benzerliği dikkat çekiyor

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