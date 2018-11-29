Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Arjantin'e gitmeden önce gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, zirvede ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

TSK OPERASYONA HAZIR

Suriye'de terör örgütü YPG'nin işgali altında bulunan Münbiç, uzun süredir Türkiye'nin gündeminde.

Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeye bir operasyon için hazır duruma geldi.

"MÜNBİÇ MESELESİ"

Başkan Erdoğan, Münbiç konusunu Trump ile masaya yatıracağını söyledi.

Erdoğan, "İşin bir diğer ayağı da Münbiç meselesi. Bu konuda da Trump ile görüşmelerimiz olacak." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan ile Trump arasında Münbiç görüşmesi VİDEO