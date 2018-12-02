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Başkan Erdoğan'a sözde soykırım iddiaları soruldu

G-20'deki basın toplantısında yöneltilen soruya Erdoğan, "Türkiye'ye kimse 'Ermenilere karşı soykırım uygulamıştır.' diyemez." cevabını verdi.

AA | 02.12.2018 - 09:00..
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Başkan Erdoğan'a sözde soykırım iddiaları soruldu

Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yapılan G-20 Liderler Zirvesi’nde basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, açıklamalarının ardından kendisine yöneltilen bir soru üzerine "Türkiye'ye kimse 'Ermenilere karşı soykırım uygulamıştır.' diyemez." ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan'a sözde soykırım iddiaları soruldu

"100 BİN ERMENİ ÜLKEMİZDE YAŞIYOR"

Şu anda Türkiye'de 100 bin Ermeni'nin yaşadığına işaret eden Erdoğan, şunları söyledi: "Bunların yaklaşık 30 bini vatandaştır, diğerleri ise Ermenistan'dan kaçarak ülkemize gelen ve ülkemizde şu anda bizim de onlara müsaade ettiğimiz Ermenilerdir. Şu anda 100 bin Ermeni ülkemizde yaşıyor. Biz 'Sen vatandaş değilsin, seni deport ediyoruz.' demedik. İnsani davrandık, davranıyoruz. Onlar hala ülkemizde yaşamaya devam ediyorlar."

Başkan Erdoğan'a sözde soykırım iddiaları soruldu VİDEO

"HER TÜRLÜ TARTIŞMAYA GİRERİZ"

Soykırım iddialarının tarihçilere bırakılması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "Tarihçiler bu konuda ne diyor? Kimler kime soykırım uygulamış? Bizim tarihimizde böyle bir uygulama yok. Bunu çok açık, net söyleriz ve her türlü tartışmaya gireriz." dedi.

Başkan Erdoğan'a sözde soykırım iddiaları soruldu

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