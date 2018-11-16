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Başkan Erdoğan'ın yerel seçim çalışmaları devam ediyor

Kendisine sunulan raporları inceleyen Başkan Erdoğan, İstanbul için özel çalışma yapıyor.

Haber Merkezi | 16.11.2018 - 05:08..
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Başkan Erdoğan'ın yerel seçim çalışmaları devam ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şu ana kadar girdiği 14 seçimin 14'ünü de kazandı. 15. zafer için kolları sıvayan Başkan Erdoğan, kendisine sunulan yüzlerce sayfalık raporları inceliyor.

Mart 2019 seçimlerinde İstanbul'daki yarış çok kritik olacak. Çünkü muhalefet partilerinin hedefinde Ankara ve İstanbul var.

KENDİSİNE SUNULAN RAPORLARI İNCELİYOR

Buna karşın çalışmalarını titizlikle yürüten Başkan Erdoğan, İstanbul'da ilçe belediye başkanlıkları için, anketlerin yanı sıra ve sahada gerçekleştirilen profil araştırmalarını da inceliyor.

YENİ İSİMLER GELİYOR

3 dönem belediye başkanlığı yapan isimlerin istirahate çekileceğini açıklayan Başkan Erdoğan'ın, yeni isimlerle milletin karşısına çıkması bekleniyor.

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