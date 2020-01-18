Başkent'te uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Timler Amirliği ekipleri, il genelinde yaptıkları çeşitli uygulama ve çalışmalar kapsamında, Keçiören ilçesi Selçuklu Caddesi üzerinde şüpheli olduğu düşünülerek durdurulan bir araç içerisinde yaptıkları aramada, ağırlığı 2 bin 200 gram olan ve AM2201 olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirdi.

TUTUKLANDI

Uyuşturucu madde ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan Özkan Ö., emniyette yapılan sorgusunda uyuşturucu maddeyi İstanbul ilinden getirdiğini söylediği öğrenildi. Önder Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Başkent’te 2200 gram uyuşturucu ve 45 adet tarihi eser yakalandı İZLE

KİMYONLA KOKUYU ÖNLEMEYE ÇALIŞTI

Ayrıca yapılan incelemede Önder Ö.'nün narkotik köpeklerinin koku almasını engellemek amacıyla uyuşturucu maddeyi bir miktar kimyonla karıştırdığı tespit edildi.

TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI DA ÖNLENDİ

Öte yandan, geçtiğimiz hafta Yunus timleri tarafından yapılan çalışmada, Ankara’nın Çankaya ilçesi İstanbul caddesi üzerinde gece saatlerinde 1’i Türk vatandaşı ve 3’ü İranlı olmak üzere toplam 4 kişinin bulunduğu araç durdurularak, içerisinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda şahıslara ait çantalarda 3’ü heykel toplam 45 parça kaçak tarihi eser çıktı. Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı düşünülen şahıslar gözaltına alınarak, yakalanan tarihi eserler ile birlikte ilgili birimlere teslim edildi. Şüphelilerin Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor.