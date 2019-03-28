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Başörtülülerden rahatsız olan İzmirli

İzmir'den gelen vatandaş, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda çektiği video ile başörtülülere nefret kustu.

Haber Merkezi | 28.03.2019 - 16:28..
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Başörtülülerden rahatsız bir İzmirli vatandaş, İstanbul Atatürk  Havalimanı'nda çalışan kapalı kadınlar hakkında bir video çekti.

Çektiği videoda kapalı kadınlara hakaret eden ve onlardan iğrendiğini söyleyen şahıs, yanından geçen bir kadını izni olmadan videoya çekti ve hakaret etti.

"İRAN'A MI YOKSA TÜRKİYE'YE Mİ GELDİM"

Şahıs, bilet satanın, su satanın, x-ray cihazında duran görevlinin kapalı olmasından şikayet etmeye başladı ancak daha sonra bu söylemler hakaret boyutuna ulaştı. Konuşmasının bir yerinde Atatürk'ü de sözlerine ekleyerek, "Umarım bir gün Atatürk'e rastlarız, şu an kemikleri sızlıyordur." dedi. Kendisinin İran'a mı yoksa Türkiye'ye mi geldiğini sorduğu bu video da kapalı kadınlar ile ilgili konuştu.

ÖNCE BAŞÖRTÜLÜLERE KİN KUSTU

Böşörtülü kadınlara "kara böcek" ve "ninja" diyerek hakaret eden bu vatandaş, kapalı kadınlardan iğrendiğini dile getirdi. Bununla kalmadı, yakınlarından geçen başörtülü bir kadını da videosunu çekerek hakaret etmeye devam etti.

SONDA ÜLKEMİZE HAKARET ETTİ

Kamerasına ve takipçilerine kin kusan B.K videoda İzmir'den geldiğini söylüyor ve arkasından geçen başörtülü kadına da hakaretler yağdırdıktan sonra ülkemize yönelik de çirkin ifadeler kullandı. İşte o skandal görüntüler;

Başörtüsü takan kadınlara hakaret etti

Başörtülülerden rahatsız olan İzmirli

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