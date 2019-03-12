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Batman'a Atatürk heykeli açıldı

Heykelde, sevgiyi ve kardeşliği sembolize eden elinde çiçek bulunan kız çocuğu ve Türk bayrağı taşıyan erkek, Atatürk'ün yanında yer alıyor.

Haber Merkezi | 12.03.2019 - 07:42..
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Batman Cumhuriyet Meydanı'nda, 3 ton ağırlığında 5 metre uzunluğundaki Atatürk heykelinin açılışı törenle yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda; Vali Hulusi Şahin, Belediye Başkanvekili Ertuğ Şevket Aksoy ve çok sayıda davetlinin katılımıyla, heykeltıraş Metin Yurdaner'in yaptığı 3 ton ağırlığında 5 metre uzunluğunda Atatürk heykelinin açılışı yapıldı.

Batman'a Atatürk heykeli açıldı

Anıt kaidesinde Atatürk'ün, "Bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe, yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez" sözleri yer alıyor.

"BATMAN CUMHURİYETİN ESERİDİR"

Açılış töreninde konuşan Vali Hulusi Şahin, Atatürk anıtının dikilmesinde emeğe geçenlere teşekkürlerini illetti. Vali Şahin, "Batman, kadim ve modern bir şehirdir. Batman Cumhuriyet'in eseridir. Bu eser son derece anlamlıdır. Çok kıymetli eseri Cumhuriyet'in vefakar insanlarına emanet ediyoruz." dedi.

Batman'a Atatürk heykeli açıldı

Batman'a Atatürk heykeli açıldı

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