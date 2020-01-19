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Batman'da 1 yılda 2 ton uyuşturucu ele geçirildi

Emniyet güçleri tarafından 2019 yılı boyunca düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarı ve yakalanan tacir sayısı açıklandı.

İHA | 19.01.2020 - 15:42..
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Yurdun birçok şehrinde güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesi sürüyor. Tacirlere göz açtırmayan polis, sadece Batman'da 2 ton uyuşturucu madde ele geçirdi.

Batman'da 1 yılda 2 ton uyuşturucu ele geçirildi

287 OPERASYON 100 TUTUKLAMA

Batman’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2019 yılı içerisinde toplkamda 287 operasyon düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında 409 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 100'ü tutuklandı.

Operasyonlarda 1 ton 934 kilo 416 gram esrar, 32 kilo 437 gram metamfetamin, 1 kilo 654 gram eroin, 665 adet ecstasy hap, 38 gram kokain ve 71 adet suboxane hap ele geçirildi.

Batman'da 1 yılda 2 ton uyuşturucu ele geçirildi

DEDEKTÖR KÖPEKLERİN "BEN BULDUM" POZU

Operasyonlarda ise polisin en büyük destekçisi dedektör köpekler. Tacirlerin insanın aklına gelmeyecek yerlere gizledikleri uyuşturucu maddeleri, yetenekleri sayesinde bulan köpeklerin verdiği pozlar ise görülmeye değer.

Batman'da 1 yılda 2 ton uyuşturucu ele geçirildi

Batman'da 1 yılda 2 ton uyuşturucu ele geçirildi

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