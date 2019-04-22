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Batman'da 20 yıldır kuruyan kaynak tekrar coştu

Kozluk ilçesinde 20 yıldır kurumuş vaziyette olan su kaynağı, son dönemlerde devam eden yoğun yağışlar sonucu tekrar akmaya başladı.

İHA | 22.04.2019 - 10:42..
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Yağan sağanak yağışlar Batman'da kuruyan kaynağı tekrar coşturdu.

Yolu kullanmak isteyen köy halkı, akan kaynak sudan geçmek için büyük mücadele verdi.

20 YILDIR KURUMUŞ HALDEYDİ, YAĞMURLA AKMAYA BAŞLADI

Kozluk ilçesine bağlı Akçalı köyünde, 20 yıldır akmayan su kaynağının yağışlarla birlikte yeniden akması, köy halkını sevindirdi. Mevsim normalleri üzerinde seyreden yağışların en çok su kaynaklarına yaradığını dile getiren vatandaşlar, bu yıl yağışlar nedeniyle kuruyan su kaynaklarının tekrardan aktığını ve akarsu ile dere yataklarının taşmasına neden olduğunu dile getirdi.

Batman'da 20 yıldır kuruyan kaynak tekrar coştu

KAYNAĞIN AKTIĞINI GÖREN VATANDAŞIN TEPKİSİ

Yağışların ekili alanlara zarar da verdiğini kaydeden vatandaşlar, bereketli bir yıl geçirdiklerini ifade etti.

Öte yandan 20 yıldır akmayan kaynaktan taşan su nedeni ile vatandaşlar, yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yolu kullanmak isteyen köy halkının, akan kaynak sudan geçmek için büyük mücadele verdiği gözlendi.

Batman'da yoğun yağışlar 20 yıldır kuruyan kaynağı coşturdu

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